«¿Cómo no llama a la familia pidiendo auxilio?», se lamenta el hermano de Rocío Jurado al hablar del supuesto maltrato de Antonio David a Rocío Carrasco.

Este jueves, el episodio 7 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, los espectadores de Telecinco han podido conocer nuevas informaciones sobre la vida de Rocío Carrasco. La empresaria, que no se habla con los diferentes miembros de su familia, entre ellos sus hijos David y Rocío Flores, anunciaba en su documental que demandará a su tío, Amador Mohedano. «Por desgracia es familia mía», señalaba, «te diré que de momento no me voy a pronunciar públicamente sobre él, primero quiero hacerlo por la vía judicial y luego ya lo haré públicamente. Ya lo haré».

«No tengo ningún miedo a la demanda de mi sobrina»

Apenas 24 horas después de tan duras palabras, Amador ha respondido tajante: «No tengo ningún miedo a la demanda de mi sobrina. Está en su derecho. A ver qué denuncia y qué reacción tomo yo luego. Yo sí tomo la verdad y en mi familia estamos todos de acuerdo». Asimismo, ha aclarado algunos puntos sobre el relato que ha hecho Rocío sobre Antonio David: «Nunca ha estado en esta finca. Aquí han estado los niños conmigo. Han llorado por cosas de la madre. Los he tenido en la cocina escuchándolos». De sus sobrinos nietos ha negado que hablen mal de su progenitora: «No hablan mal de su madre, pero yo tengo la casa llena de fotos de Rocío y ella (Rocío Flores) cuando veía a su madre se emocionaba y lloraba».

El hermano de Rocío Jurado, nervioso, ha reconocido que las declaraciones de su sobrina le afectan. Pero no piensa quedarse de brazos cruzados. «Hay que hacer un calendario porque que Rocío Carrasco no nos hable no es porque Antonio David sea amigo nuestro», sentenciaba. «Yo he estado en guerra con Antonio David durante 25 años… Hace un par de años he vuelto saludarlo. ¿Si ella hace años que no nos habla a qué viene que no nos habla por la amistad de Antonio David. No es cierto que no nos hable porque Antonio David sea amigo nuestro», se ha lamentado en una entrevista con ‘Sálvame’.

Sobre el tema de los supuestos maltratos que ha recibido por parte de Antonio David, Amador Mohedano se ha mostrado tajante: «Nunca me he enterado de nada de malos tratos de Antonio David. El tema de los malos tratos os juro que no sabía eso, ni mi entorno más cercano, ni mis hermanas… Si yo sé eso me voy a buscarla y me la traigo».

«Tiene una inquina muy grande contra Antonio David»

«Ahora de ver lo que está documentado me quedo muerto, me quedo helado, igual que toda España. Os prometo que no sabíamos nada», insistía al hablar del testimonio de Carrasco. «¿Cómo no llama a la familia pidiendo auxilio?». El gaditano cree que el relato de la empresaria refleja mucho resentimiento hacia el padre de sus hijos: «Soy el primero que da la sangre al que le haga falta, pero todo ese enredamiento lo que noto es que tiene una inquina muy grande contra Antonio David».

En estos momentos está muy pendiente de los nuevos datos que arroja su sobrina en su documental. Quiere esperar a que este termine para tomar una decisión. «Voy a esperar a que termine todo esto, la docuserie. Estoy haciendo un guión apuntándome cosas porque si tengo que hablar, hablaré. Y si tengo que documentar algún dato, lo documentaré», añadía. Además, hacía un comentario sobre Rocío Carrasco muy revelador: cree que «la tienen canonizada» en Telecinco.