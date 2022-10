La agitación vuelve a reinar en el clan Mohedano. En última entrega de ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha vuelto a levantar ampollas entre la familia mediática de Rocío Jurado. Al relatar el periodo que su madre intentó recuperarse de su cáncer de páncreas en Houston, la hija de ‘la más grande’ ha vuelto a lanzar dardos contra José Ortega Cano, así como a sus tíos. Esto ha provocado que Rosa Benito haya cuestionado a su sobrina y al equipo de la serie documental asegurando que se han falsificado documentos. Esto ha provocado que la madrileña estudie emprender acciones legales contra ella. En medio de la tormenta Amador Mohedano no oculta que todo lo que está sucediendo le produce un enorme dolor: «Me duelen las cosas muchos y es una injusticia». No se pierda el vídeo para ver la reacción del gaditano ante los últimos movimientos de su sobrina.

Vídeo: Europa Press

Al que fuera representante de la chipionera le cuesta entender que Rocío Carrasco siga a la gresca con sus familiares. «Estoy muy disgustado, pero todo tiene su fin y su explicación», reconoce. Las declaraciones de su exmujer que han hecho estallar a Carrasco tiene que ver con las afirmaciones de esta, quien sostiene que Rosa y Amador fueron los únicos que se embolsaron dinero de la última gala de la artista, ‘Rocío siempre’. Para la de Torrejón, nada de esto es cierto. Y ha soltado que su sobrina, así como la productora La Fábrica de la Tele, mienten.

«Voy a emprender acciones legales de forma penal contra Rosa», anuncia Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha respondido de inmediato a su tía. «Todo esto empieza con un montón de imágenes de ellos diciendo que ninguno de ellos ha cobrado. Ninguno ha cobrado. Ahora que se demuestra que han cobrado, ahora se acusa a una cadena, a una productora, responsable de un equipo que es mi equipo y que ya le gustaría a Rosa Benito tener la integridad moral que tiene el personal de ‘En el nombre de Rocío’. Y se me acusa a mí particularmente de hacer una factura falsa para presentar en un documental. Quiero decir que llevo toda la mañana en el despacho de abogados. Yo voy a emprender acciones legales de forma penal contra Rosa«, ha revelado Carrasco en una llamada en directo a ‘Sálvame’.

Cabe recordar que que la hija de Rocío Jurado ha respondido alto y claro a los distintos miembros de la familia. Recientemente decía en declaraciones a SEMANA: “Esta nueva temporada es la contestación a muchos años de mentiras. No me arrepiento de lo que he dicho, me he podido arrepentir de lo que no he dicho, pero eso todavía no lo he pensado, si lo voy a hacer”. También negaba actuar a través del odio. «Ese es el argumento fácil para los que no que no tienen nada a lo que agarrarse. El odio no es algo que yo experimente en mi vida. No lo tengo, lo que tengo es hartazgo. Respecto a lo económico, tampoco lo he hecho por eso. Es la argumentación de los mediocres».