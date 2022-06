La emisión de los dos primeros episodios de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco, ha provocado un sinfín de reacciones entre los miembros mediáticos de la familia. Este sábado, Amador Mohedano se ha sincerado sobre la relación con su sobrina en ‘Déjate Querer’. En su conversación con Toñi Moreno, el hermano de La Más Grande ha reconocido que llegó a tener alguna que otra discusión con Pedro Carrasco, ha mostrado su pesar por el hecho de que su sobrina no tenga relación con sus primos y se ha defendido de los ataques de la colaboradora de televisión.

Amador Mohedano cuenta que está dolido por el hecho de escuchar hablar a Rocío Carrasco en determinados términos sobre su familia. Sin ningún tipo de filtros, el que fuera manager de Rocío Jurado ha atizado a su sobrina y le ha echado en cara la nula relación que tiene con sus primos, los cuatro hijos que tiene fruto de su relación con Rosa Benito. «Rocío Carrasco es la que tendría que haberla querido mucho mejor. Rocío Jurado se quejaba de que la hija pasaba de ella. A mí me lo decía. Mi hermana sufrió mucho con ella, con todas las circunstancias», empieza a decir.

El exmarido de la colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ también confiesa que tuvo que buscar la definición de «jauría» en el diccionario después de escuchar a Rocío Carrasco describirle a él y al resto de su familia con ese término. En concreto, explica que quería conocer en profundidad el significado para saber a qué se enfrentaba. Ante esto, Amador Mohedano insiste en que su relación con ella está rota y tiene muy claro que es imposible que se arregle. «Que te bailen el agua, que te favorezcan todo lo que quieran. Ahora puedes decir de todo, antes no has cogido el teléfono a tu familia. ¿Qué te pasa con tus primos? ¿Qué te han hecho tus hermanos? Conmigo todavía puedes tener razón porque yo me he enfrentado contigo… ¿Qué ha pasado aquí? Que yo no tenga relación con ella ni ella con mis hijos es penoso. Está todo muy roto, pero nunca se sabe qué puede pasar», asevera.

Sus enfrentamientos con Pedro Carrasco

En su charla con Toñi Moreno, Amador Mohedano también ha revelado que tuvo varios desencuentros con Pedro Carrasco, aunque ha admitido que tenían muy buena relación. «Conmigo era encantador y yo a él lo admiraba como boxeador, como persona. Yo a Pedro lo idolatraba, lo admiraba todo el mundo. Algún enfrentamiento ha habido también, pero como con todos con los que han pasado por mi casa y ellos conmigo», cuenta. En esta parte, Amador Mohedano le ha dado la razón a Rocío Carrasco y ha dejado claro que Rocío Jurado adoraba a Pedro Carrasco y este estaba enamoradísimo de su hermana. Eso sí, deja claro que cuando se rompe un matrimonio es porque «hay sus razones».