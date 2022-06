El nuevo testimonio de Rocío Carrasco en la segunda parte de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’, comienza a recibir las primeras reacciones por parte de su familia más mediática. El último en pronunciarse ha sido Amador Mohedano. «Estoy alucinando, de verdad. Veo un odio y un rencor que pensaba que nunca lo vería en la vida. Toda esa intimidad, esos trapos sucios… que está sacando no me lo esperaba y no me hace ninguna gracia», ha señalado tajante.

El hermano de Rocío Jurado ha querido ser prudente y ha manifestado que hablará en profundidad más adelante cuando visione el documental de forma íntegra. «Ahora quiero enterarme de todo y ver todo», ha asegurado durante una llamada con el programa ‘Viva la vida’. Aunque avisa que él también tendrá su derecho a réplica y realizará algunas preguntas. Por el momento, ha indicado que no sabe cómo asimilar todo este asunto. «Me duele mucho lo de mi hermana Gloria. Me duele por encima de todo». Cabe recordar que su sobrina ha sido demoledora con ella calificándola de «agria» y diciendo lo siguiente: «Ya le gustaría a Gloria tener una ínfima parte del corazón que tenía Rocío Jurado».

Amador Mohedano se defiende

Rocío Carrasco ha sido muy crítica respecto al papel de mánager que ejerció su tío durante la exitosa trayectoria profesional de Rocío Jurado. Amador ha querido defenderse: «Me he dejado la piel trabajando en esa historia. Yo siempre he dicho lo mismo: Nadie nace sabiendo. Yo aprendí de los mejores. Yo siempre me he llevado con estos managers muy bien y siempre he dicho que eran los mejores», ha insistido. Además, ha recalcado que en todo momento intentó estar un paso por detrás de la artista. «He aprendido de las cosas que me ha ido diciendo y lo que los veteranos me han enseñado».

Asimismo, Amador ha explicado que cuando su hermana le vio capacitado, le dijo que iba a ejercer de representante y asume ciertos fallos: «Claro que he cometido errores». Aunque niega que los miembros más mediáticos del clan Mohedano sean una «jauría», tal y como señaló Rocío Carrasco. «Nosotros no somos una jauría. No nos manda nadie. Tenemos nuestras propias vivencias. A Rocío Carrasco nunca le importó la carrera de su madre. Nunca en la vida». Ha negado haber sido el responsable de la ruptura entre Pedro Carrasco y Rocío Jurado. «¡Por favor, qué barbaridad! Eso es producto de la mala leche y el rencor que ella tiene contra nosotros. No es justo lo que está diciendo».

«Es algo injusto»

En esta ocasión, Amador ha reconocido haber tenido problemas con su hermana, pero haber arreglado las cosas en su momento. «No me deja una herencia porque yo la he robado. ¿Qué le he robado yo a Rocío Jurado?». Además, ha respondido a su sobrina cuando dijo que la familia tendría que «haber querido mejor» a su progenitora. «Ella sí que la que tenía que haber querido mejor. Toda la familia le ayudó en sus principios y lo hicimos hasta el final. Todos». Por último, ha hecho balance de la situación actual que atraviesa el clan. «Me da mucha pena todo esto. Es algo injusto. Horrible».