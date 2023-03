Aluvión de críticas contra Rosa López tras su última actuación

Rosa López tiene un sabor agridulce. La artista ha cantado en la preparty de Eurovisión de Barcelona, donde acudió este fin de semana como invitada especial, sin embargo, nada salió como el público esperaba. Cientos de reacciones se pueden leer en la red social del pajarito, comentarios y críticas contra la artista, quienes le dicen que ha destrozado varias canciones y quienes insisten en que le da pena el resultado que tuvieron que escuchar sobre el escenario del Sant Jordi Club. "Una cosa es versionar y otra desafinar cada nota, frase y letra", dice uno de ellos.

Madre mía el "quédate conmigo". Es que ha sido un destrozo https://t.co/gne6Wf6IfG — Alberto_ yoyo ( @Alberto_yoyo) March 26, 2023

Aunque el objetivo de Rosa era versionar canciones de Edurne, Soraya y Pastora Soler, cantantes que en su día también participaron en Eurovisión, el medley no gustó a los espectadores. No por la idea, sino por la ejecución. "Le falla el monitoreo...Me da que no se escucha bien y no se atreve a llegar a las partes del tema más agudas", "Le pasa muy a menudo. No es un problema técnico. No llega a las notas porque su instrumento ya no es el mismo y parece que no lo ha cuidado ni lo ha entrenado" o "El problema es que con sus limitaciones vocales pensara que sería buena idea cantar 'Quédate Conmigo' y que nadie de su equipo le dijera: te doy un consejo, para" son solo algunos de los mensajes que aparecen en Twitter al googlear su nombre.

"Por mucho que queramos a Rosa López y sea una persona maravillosa, debería saber que lo que hizo ayer en Barcelona se llama «destrozar canciones" o "A mí me cae bien y me da mogollón de pena lo que le pueda estar pasando en la voz...Pero...Si te pagan por cantar y haces eso..." son otros mensajes de usuarios que dejan ver el sentir general. Rosa López ha preferido no pronunciarse sobre esta polémica que ha incendiado las redes sociales y que ahora copa titulares.

Cabe recordar que Rosa López en el pasado tuvo un gran problema con su voz, una dolencia sobre la que se ha confesado en varias entrevistas. "Tú recuerdas que alguien te inyectó algo que no sabías lo que era y nadie te quita de la cabeza que eso a ti te hizo perder facultades", le dijo Toñi Moreno en el pasado. "A raíz de eso tuve un quiste que se provocó por el esfuerzo que hice en tres días. No sabía por qué me lo pusieron. Me creó inseguridad, es en lo único que tenía seguridad en mi voz, y me la quitaron y a partir de ahí pasaron muchas cosas", respondió Rosa López. Se vio obligada a alejarse de los micrófonos durante más de un año por este quiste, un problema de salud que empezó a llamar a su puerta en el pasado.

En el año 2017 habló abiertamente de ello en 'Mi casa es la tuya', donde aseguró el momento que supuso un antes y un después en su vida. "Me pincharon un líquido que no sé qué era que me empezó a asfixiar hasta que me dejó inconsciente. El primer día canté fenomenal; el segundo, también, y el tercero en El Escorial, en la sexta canción, me estaba asfixiando… No podía ir ni para adelante ni para atrás. Me quedé inconsciente detrás del escenario. Esto no lo he contado en mi vida", explicó. ¿Sera su última actuación el resultado de todos sus problemas de salud? Ella de momento no ha dicho nada al respecto.