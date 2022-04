Las procesiones y actos religiosos de Semana Santa han regresado a nuestro país después dos años de parón por culpa de la pandemia. Para millones de personas, incluidos numerosos rostros conocidos, son momentos muy importantes. Es el caso de Kiko Rivera, a quien este periodo del año, de tantas tradiciones para su familia, le han removido las emociones. En estos días resulta imposible no acordarse de su madre, Isabel Pantoja, fiel devota, o de su abuela, doña Ana, a la que le encantaba disfrutar de estas festividades en su Sevilla natal. Desde su perfil de Instagram, el DJ ha escrito una conmovedora carta en la que dedica unas líneas cargadas de cariño a la figura de su «yaya», como él la llamaba. Pero su carta no ha tenido tan buena aceptación como él imaginaba».

«Hoy jueves Santo es inevitable acordarme de ti yaya. Como cada año hasta que caíste mala me enseñaste a amar al Señor de Sevilla, el que está en todas las casas, el que nos cuida y protege Nuestro Gran Poder», dice. «Yaya este año será el primer año que lo vea y no estarás aquí con nosotros para mandarte la foto que te mandaba para que tú lo sintieras cerca», continúa.

«Por Mamá, que aunque no nos hablemos esté bien»

«Hoy estás tú más cerca de él que yo. Pídele por todos». Entre las oraciones que pide a su abuela hay peticiones para su familia, incluida su madre: «Por Mamá, que aunque no nos hablemos esté bien. Dale recuerdos a papá y dile que lo extraño. Dale besos al abuelo 💕💕y esté súper beso para ti 😘 de tu nieto que no hay día que no te eche en falta. Disfrútalo desde arriba que yo estaré aquí abajo y espero sentirte», concluye. Poco después añadía: «Agradezco todos los bonitos comentarios que son muchos».

Nada más publicar su escrito, un buen número de seguidores le ha recriminado esta súplica y le han echado en cara que haga peticiones a su abuela fallecida en vez de tomar acción para poner fin a la guerra con su madre. «Es tu madre, vete y la abrazas y ni siquiera habléis de lo sucedido, empezad de cero…. cuando no esté, la echarás en falta», le reprocha uno de sus followers.

«No le pidas por alguien a quien tú no cuidas en vida, ahora es cuando tienes que hacerlo, cuando te falte le escribirás estos mensajes a ella pidiéndole que os cuide desde arriba», cuestiona otro usuario de las redes. «Muy bonito, pero en estos momentos deberías plantearte el ir a ver a tu madre, deja el orgullo a un lado. Una madre es lo más grande que hay, al igual que un hijo , estamos de paso en esta vida , como para complicarla aun más».

Ante estas críticas, Kiko Rivera no ha dudado en responder que «hay mucha gente que se creen jueces aquí». Ya es más de un año el que lleva sin dirigirle la palabra a su madre, a la que únicamente vio tras el fallecimiento de doña Ana.

Puede que el ruego que más desee la cantante no sea tan genérico como el que ha pedido su hijo. En estos momentos, la artista, decidida a poner a la venta Cantora, busca piso en Madrid para iniciar una nueva vida. Pero no se conforma con un pisito cualquiera. Tal y como han asegurado en ‘Sálvame‘, la andaluza busca una vivienda de al menos 200 metros cuadrados en las zonas más exclusivas de la capital.

La propiedad que ya estaría buscando para instalarse una vez que diga adiós a la que ha sido su refugio durante décadas tiene que contar con una serie de requisitos sine qua non: debe tener cuatro dormitorios, y prefiere que sea un ático. Aunque el requisito más necesario de todos es que no quiere bajo ningún concepto que el inmueble cuente con portero. La tonadillera quiere evitar a toda costa que haya cotilleos y que se filtre cualquier información relacionada con ella a la prensa. Por encima de todo desea vivir en un que le proporcione una estricta seguridad, ajeno a las miradas indiscretas.

«Está en una situación desesperada. Tras la muerte de su madre no quiere estar más tiempo allí. Quiere vender e irse, pero tiene que hablar con los abogados de Kiko Rivera«, aseguraba hace unos días Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa‘.

