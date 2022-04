Almudena Cid está adaptándose poco a poco a su nueva vida. La noticia de su separación de Christian Gálvez ha provocado un sinfín de titulares polémicos, pero la gimnasta profesional sigue centrada en sus compromisos profesionales. De hecho, el trabajo para ella ha sido un refugio. Aunque siempre se ha mostrado discreta y ha preferido no hacer declaraciones, cuando le preguntan por el teatro, se le pone una sonrisa en la cara.

No piensa hablar ante una cámara sobre las polémicas de su separación -de las que tanto se han hablado en los medios-, pero sí que quiere animar a todos a verla en el teatro. Ahí es donde radica su nueva felicidad, en la interpretación. De hecho, puso fin a su obra de teatro hace unas semanas en Madrid, pero ahora toca llevar ‘Una historia de amor’ a varias ciudades de España.

Llega ahora el momento de interpretar su papel en otros puntos de nuestro país y cuando le preguntan por sus nuevos proyectos profesionales, no hay separación que valga: «Ahora empiezo una gira con el teatro en Ibiza, Tenerife y Las Palmas», ha dicho feliz y orgullosa con la acogida que ha tenido su obra de teatro en Madrid y que ha permitido llevarla fuera de la capital española.

En cuanto a cómo se encuentra, Almudena prefiere no entrar en detalles, pero asegura que «estoy bien y tranquila, gracias». La exgimnasta profesional está trabajando mucho, pero también tiene tiempo para estar con su familia y amigos. Hace apenas unas horas, esta se reunía con una amiga que tiene en común con su exmarido. La actriz salió a cenar con ella y disfrutaron de una noche muy especial en la que no faltaron las carcajadas y las confidencias, tal y como prueban las imágenes que este medio ha encontrado en las redes sociales.

Almudena Cid y su amiga aprovecharon para charlar sobre la vida y fotografiar un encuentro que se queda para el recuerdo. Esto demuestra que poco a poco va recuperando las riendas de su vida, a pesar del bajón que ha supuesto para ella su final como pareja de Christian Gálvez.

Su acuerdo económico

Almudena Cid en los últimos días se ha mostrado muy poco activa en sus redes, pues prefiere que pase la tormenta y pasar página cuanto antes. Con el divorcio firmado y con un acuerdo económico del que SEMANA ha publicado nuevos detalles, lo cierto es que ya son muy pocos los nexos que les unen. Personas del pasado y un pasado que no se puede borrar, eso sí, no tienen ningún contacto entre ellos ni tampoco intención de recuperarlo. Se ha asegurado que Almudena ha recibido un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, una furgoneta, un coche de alta gama y una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra, pero su entorno ha matizado algunos detalles «¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… No fue capaz de venderlo ni por la mitad», ha dicho un familiar directo de Almudena.

