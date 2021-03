Alexia Rivas se convirtió en la tercera concursante confirmada de ‘Supervivientes’ tras su año más mediático por ser protagonista en el ‘Merlos Place’

‘Supervivientes’ está a punto de dar el pistoletazo de salida y los concursantes ya se están preparando para esta experiencia. De momento, solo son cinco los concursantes confirmados oficialmente por el programa. Alexia Rivas fue la tercera participante, que podría verse las caras en Honduras con Marta López, tal y como desveló en exclusiva SEMANA. Ahora, es la periodista quien manda un contundente mensaje a la colaboradora de televisión y asegura que no tiene miedo de nada. No te pierdas todas las declaraciones de Alexia en su entrevista más sincera. Dale al play.

Vídeo: Europa Press

Alexia Rivas tiene un mensaje muy claro para Marta López: «Soy diplomática pero tampoco se me ha escuchado hablar, si tengo que decir algo a alguien se lo voy a decir, está claro, no me dejo amedrentar por nadie», asegura. También habla sobre la participación de Olga Moreno en el reality show: «Yo justo estaba comentado con una amiga que Olga me parece muy sensata, qué bien, en la isla también se puede hablar con gente que eso siempre te viene bien y me ha dicho lo que ha pasado hoy. Me he quedado muerta», confiesa entre otros temas de los que se sincera.

Hay que recordar que el nombre de Alexia Rivas empezó a sonar con fuerza cuando apareció por sorpresa en un vídeo de Alfonso Merlos, cuando se suponía que este mantenía una relación sentimental con Marta López. Alexia estaba pasando el confinamiento en casa del periodista político y se coló en una videollamada. Desde entonces, el ‘Merlos Place’ acaparó cientos de horas en televisión y titulares en prensa escrita, convirtiéndose en el culebrón del confinamiento. Ahora, Alexia Rivas viaja hasta Honduras para participar en ‘Supervivientes’.