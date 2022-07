Omar Sánchez ha cumplido 31 años completamente alejado de Anabel Pantoja pero con la compañía de Alexia Rivas. El surfero ha recibido la felicitación de su amiga en un día muy señalado y tras una época muy convulsa a causa de su ruptura con la sevillana y la posterior relación de ella con Yulen Pereira. A pesar de que el canario no lo ha pasado bien con las imágenes de su ex con el esgrimista, ha encontrado en Alexia Rivas la mejor confidente y amiga en estos momentos delicados. Por lo que no nos ha sorprendido la especial felicitación de la periodista hacia Omar. Junto a una imagen en la que aparecen los dos mirándose de manera muy cercana, la colaboradora de televisión escribía lo siguiente: «Felicidades amigo. Te quiero Omar Sánchez», rezaba la foto.

Omar Sánchez ha celebrado su cumpleaños en Pozo Izquierdo, en las Islas Canarias, por lo que Alexia Rivas no ha podido estar presente. Sin embargo, la periodista no se ha olvidado de una fecha tan marcada en el calendario como es la del cumpleaños de su amigo. El canario ha celebrado su día a bordo de una exclusiva embarcación donde ha soplado las velas y ha bailado rodeado de todos sus amigos y seres queridos.

Omar Sánchez pasa el día de su cumpleaños sin Anabel Pantoja ni Alexia Rivas

«31 añitos… quién lo diría 🙄🤭 Muchas gracias a todos por las felicitaciones y los mensajes recibido, no tengo palabras de agradecimiento ☺️», ha comenzado diciendo junto a un vídeo que demuestra lo bien que se lo ha pasado durante el día de su cumpleaños. Además, ha asegurado que «este año ha sido un año difícil, raro, duro, pero a la vez diferente, me quedo con todo lo bueno vivido, las personas que he conocido y sobre todo las que ya estaban y me demuestran cada día que puedo contar con ell@s», ha continuado explicando.

«Gracias a todos de corazón, y por supuesto a ustedes también los que están en las redes siempre apoyándome día a día. Quiero seguir viviendo, disfrutando con todos los que quiero y seguir construyendo mi camino 😍 Les quiero 💙💙💙🏄‍♂️», sentenciaba en la publicación en la que agradecía todo el cariño recibido en una fecha tan marcada. ¿Se habrá acordado Anabel Pantoja del cumpleaños de El Negro?

Lo que está claro es que la vida de Omar Sánchez ha dado un giro de 180 grados del pasado año a este. De hecho, para sus 30 cumpleaños fue Anabel quien le preparó una fiesta inspirada en ‘Supervivientes’, concurso en el que precisamente ahora está ella participando y donde ha encontrado a su nuevo amor. Nada hacía presagiar por aquel entonces que la pareja iba a tomar caminos separados y que la sevillana ya habría encontrado de nuevo el amor.