«Muchos compañeros me decían que sentían que yo no te caía bien», ha afirmado la periodista sobre María Patiño.

Tras su paso por ‘Supervivientes’, Alexia Rivas ha regresado con ganas de encarar todos sus frentes. Desde la relación que mantuvo con Alfonso Merlos, y que la colocó en el foco de la noticia, hasta la conexión que hoy mantiene con Marta López. Todo ello sin olvidar las cuentas pendientes con María Patiño con quien en los últimos tiempos ha protagonizado una sonada contienda mediática. La joven no dudaba en decirle cuál cree que es su principal debilidad profesional.

Durante su entrevista en el ‘Deluxe’, Alexia ha explicado que con la presentadora apenas ha tenido relación a pesar de que han trabajado juntas durante dos años. «No me conoce de nada». Además, ha aprovechado para confesar públicamente cuál es su punto más débil en términos profesionales: «Cuando María Patiño se confundía leyendo el cue, toda la redacción lo comentábamos, no solo yo».

Alexia ha intentado quitar hierro al asunto añadiendo que ella tiene otros puntos fuertes con los que conecta con la audiencia, pero que leer el cue no es uno de ello. Ha echado la vista atrás para recordar cómo fue la relación que ambas mantuvieron cuando trabajaron juntas: «Yo siempre sentí que no teníamos sintonía. Acababa de llegar y me quería ganar el cariño y encontrar mi lugar. Muchos compañeros me decían que sentían que yo no te caía bien».

No ha dudado en reconocer que prefiere a Nuria Marín como presentadora y ha evitado entrar en rivalidades profesionales: «¿Cómo me voy a comparar con María Patiño? Si ella ya está en otra esfera y tiene veinte años de trayectoria. Me parece honrada periodísticamente». Ha aprovechado para recalcar que ha habido muchas cosas que no han sido de su agrado sobre el programa al que perteneció: «No me gusta cómo en ‘Socialité’ ponen un vídeo mío ridiculizándome».

La respuesta de María Patiño no se ha hecho esperar: «Estoy emocionada porque has reconocido que los dos años tan buenos que has pasado en ese programa. El equipo se lo merecía. Me parece de justicia, lo digo de corazón, ese reconocimiento público. Me parece totalmente justo lo que has ido contando. Te doy las gracias».

La presentadora ha reconocido que pasa poco tiempo con los redactores del espacio: «Pero si alguien me necesita, ahí me tienen». Ha recordado que, incluso, se enfrentó a sus compañeras de ‘Sálvame’ para defenderla: «Me peleé con mi amigas por defender que no eras una chica que estaba con un montón de hombres. Yo me he comido esto sin comerlo ni beberlo».

«Alexia Rivas se acerca a mí personalmente para pedirme ayuda en cuatro ocasiones. La primera es que sale un presunto romance con Julián Contreras a raíz de una foto. Yo le dije que no se preocupase porque yo le iba a arropar. En otra ocasión me dice que quiere hablar conmigo. Yo cada vez que me habéis necesitado por cualquier tema persona, he estado ahí. Primero porque quiero».

Las lágrimas de Alexia

La periodista comenzaba su entrevista en ‘Viernes Deluxe’ muy emocionada y desde el plató de ‘Socialité’ donde ejerció de reportera durante dos años. «He sido muy feliz aquí, mucho». Explicaba haber tenido la sensación de haberse ido por la parte de atrás: «Cuando no estás en sintonía, a veces no te queda otra que irte».

«Di mucho por este programa. La gente que ha estado conmigo trabajando lo sabe. No me importaba estar cuatro horas más trabajando, no me importaba hacer viajes… «, ha manifestado. Ha confirmado que aceptaría presentar el espacio en el caso de que se lo ofreciesen.

Ha recordado cómo fue aquel noviazgo que surgió en plena cuarentena y se dio a conocer a través de una sonada pillada que enseguida se convirtió en viral: «Alfonso Merlos no me quiso bien». Ha explicado que la relación fue breve y no duró más de seis meses. Aprovechaba para ser dura con la ex de Merlos: «Marta López no se ha portado bien conmigo. Ahora dice que nunca ha hablado mal de mí. A veces es cómo hablas de esa persona, ella no hablaba bien de mí. Encima que él le engaña. Me tira a mí por tierra».

Pasado el tiempo y tras su experiencia en ‘Supervivientes’, Alexia ha dejado atrás viejas rencillas: «Igual suena un poco frío decirlo, pero ahora siento indiferencia. Ahora es una compañera mía de concurso y no tengo ningún problema si ahora tengo que compartir plató en ‘Supervivientes'». Sin embargo, ha manifestado que se siente un poco «confundida» con ella: «En directo me intenta dar caña y dejar mal, pero luego me habla normal, me da un ‘like’ a una foto. No lo entiendo. Me tiene un poco despistada».