Parece que la polémica entre Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas no está dejando títere sin cabeza. Si este miércoles anunciábamos que había traspasado nuestras fronteras y había llegado hasta a la prensa internacional, ahora sale a la luz una noticia que nos deja impactados. En mitad de esta vorágine, Alexia Rivas deja su trabajo de manera momentánea. Justo una semana después de que saliera a la luz el vídeo de la polémica y se desvelaran las deslealtades del periodista política a Marta López, es Alexia Rivas la gran protagonista de la jornada.

Alexia Rivas tuvo que acudir el martes a Urgencias

La reportera del programa de Telecinco Socialité tiene que dejar su puesto de trabajo después de tener que coger la baja médica. Según adelanta Look, Alexia Rivas tuvo que acudir a urgencias el pasado martes en la noche después de que su nombre y rostro apareciera en todos los programas de televisión y que fuera uno de los temas más hablados y con mayor audiencia durante todo el confinamiento. El comienzo de la fama ha empezado por pasarle factura a la joven de 27 años. Debido a la gran cantidad de información a la que tuvo que enfrentarse y después de tener que dar la cara en directo en su programa, ‘Socialité’, el pasado fin de semana, el estar en el punto de mira le hizo sufrir una especie de crisis de ansiedad.

La joven tenía que presentarse este jueves a su puesto de trabajo

Tras su visita médica le dieron la baja, ya que debido a la ansiedad y angustia que estaba padeciendo Alexia no estaba en condiciones de enfrentarse una semana más a su labor como periodista. La joven tenía que incorporarse este mismo jueves a su puesto de trabajo en la redacción de ‘Socialité’, pero que finalmente no podrá ser. Y es que tal y como ha prescrito su médico, su estado de salud no está en condiciones como para enfrentarse a una jornada laboral. La joven estará de baja hasta que el médico sea conveniente.

Además cabe recordar que actualmente es ella la personaje y el tema de actualidad del que más se está hablando. Esto quiere decir en que se volvería a tener que enfrentar a las preguntas de su presentadora María Patiño después de todo lo que se ha hablado en los últimos días y en las nuevas informaciones que han visto la luz sobre su actual pareja, Alfonso Merlos. Algo que ya tuvo que hacer el pasado fin de semana, en el que además le otorgó el mayor dato de audiencia en la historia de ‘Socialité’ con un 19% de cuota de share el pasado domingo. Si los espectadores esperaban la reaparición de Alexia este fin de semana, tendrán que seguir esperando a que la joven esté mejor de su estado de salud.