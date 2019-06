Álex Lequio, ingresado de nuevo en el hospital

8 Álex Lequio ha tenido que volver a ser ingresado en el hospital

Desde la habitación del hospital, Álex Lequio explicaba que había tenido que volver al hospital, aunque no ha desvelado qué ha ocurrido: «Suelo ser la personificación de la alegría con patas cuando toca visita espontánea al hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan, pero hoy me da especial tristeza porque he colaborado con @polarmarketingroup en la maravillosa organización de un evento benéfico sin igual -la quinta colección de beauty art que organiza la clínica @smylife_es con la #FundacionPadreAngel– y no voy a poder ir 😢», comenzaba explicando.