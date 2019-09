Álex Lequio cancela un acto público por problemas de salud

7 Ha tenido que cancelar un evento público al que iba a acudir

Sin embargo, a última hora, el joven ha tenido que declinar la asistencia a este compromiso por problemas de salud. Él mismo ha sido el encargado de anunciarlo a través de su Instagram: «Pues va a ser que me quedo en casa haciendo pesas con #Boby señores/as 😂. Las ganas han podido conmigo y me he precipitado un poquimucho. Tenía pensado acompañaros a [email protected] en la apertura de la segunda tienda de @druni_perfumerias en Sevilla – centro comercial #Lagoh – HOY pero va a ser que me han puesto arresto domiciliario 😂», desvelaba con gran sentido del humor.