Alessandro Lequio y su "difícil situación" tras la maternidad de Ana Obregón

El país aún está conmocionado. Desde que SEMANA adelantara en exclusiva que Ana Obregón se ha convertido en madre, miles de personas comentan la importantísima decisión que ha tomado. La actriz repite la experiencia de la maternidad a los 68 años. Lo hace casi tres años después de haber perdido a su único hijo, Aless Lequio un fatídico 13 de mayo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer. Ahora, todas las miradas se han puesto en Alessandro Lequio. Este se encuentra en una posición visiblemente incómoda y delicada ante todo lo que está sucediendo. Este asunto ha destapado, una vez más, el dolor por el fallecimiento de Álex. Y lo sitúa en medio de una tormenta mediática sin precedentes en la que, como él mismo ha dejado caer, está escuchando todo tipo de cosas y teorías. Cosas que le resultan muy complicadas de digerir. "Se le está haciendo cuesta arriba zafarse de esto. En redes sociales y en determinados medios de comunicación se están dejando entrever e incluso aseverando cosas que le afectan personal y sentimentalmente y con las que tiene que lidiar", nos dicen a SEMANA personas de su entorno.

En las últimas 48 horas, no solo Ana Obregón ha copado los titulares. El italiano también. Sus primeras palabras tras conocerse que Ana Obregón había sido madre fueron a esta revista: “No quiero hablar de este tema”. Ese mismo argumento utilizó cuando acudió a su trabajo en el plató de Ana Rosa, al que, valientemente, no renunció acudir. Posteriormente seguía manteniendo sus treces de no dar su versión del tema. "Yo de esto no voy a hablar ni hoy ni nunca. Nada más, muchas gracias", decía. Aun así, su rostro evidenciaba su incomodidad, malestar y tristeza. Sin embargo, este jueves, en ‘El programa de Ana Rosa’ se le ha visto muy molesto. Y ha estallado contra el entorno de Ana Obregón, en especial contra sus amigos, Susana Uribarri y Raúl Castillo. Ha insinuado que estos habrían filtrado detalles sobre la maternidad. "Ella sabe que de mí no ha salido nada. Pero ella tiene un entorno que, bueno, es que hablan más que... ¿Te crees que Ra (su amigo Raúl Castillo) no sabía nada? ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? ¡Por aquí", ha espetado en el plató de 'El programa de AR'. Todo ello con peineta incluida. La respuesta de la presentadora no se ha hecho esperar y Ana ha estallado contra él en las redes sociales. "Quiero dejar claro que mis amigos del alma Susana Uribarri y Raúl no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron".

Ya van tres días desde que explotara el bombazo. A Lequio, siempre con rictus serio y lánguido, le resulta casi imposible disimular que se encuentra en una situación muy incómoda. "Se ve en la obligación profesional de responder, pero a nivel personal es lo último que quiere hacer. Todo esto lo tiene muy cabreado", nos dicen. Su actitud y sus palabras evidencian que su relación con Ana no atraviesa el mejor de los momentos y que el tsunami mediático en el que se ha convertido la maternidad de Ana le resulta profundamente desagradable. Y aunque ha llegado a reconocer que "de la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones", luego ha matizado que no sabía "todo, todo" sobre el proceso que había iniciado Ana. Y que "fue reciente mi conocimiento de toda esta historia".

Para añadir más presión, poco a poco se conocen los testimonios de personas como Kiko Hernández, quien ha destapado que Lequio se puso en contacto con él para hacerle preguntas sobre la gestación subrogada. Algo que muchos interpretan como una posible vinculación en el proceso. Él siempre ha apoyado de manera incondicional a Ana. Y a la vista de todos quedó la manera en la que ambos se arroparon el uno al otro tras fallecer Aless. Sin embargo, esta vez es distinto. Y Lequio lo que desearía ahora es "desvincularse por completo" de "una difícil situación" de la que, por cierto, no ha dicho ni mu para aplaudir a Ana o para felicitarla en modo alguno. ¿El motivo? Una discordancia total de pareceres.

En estos días, más que las palabras de Lequio han llamado la atención sus gestos. Parece incuestionable que la decisión de Ana de ser madre lo ha situado en una situación difícil. Dentro de poco más de un mes se cumplirán tres años desde que el corazón de Aless se apagara para siempre. Para el colaborador sigue siendo complejo afrontar un duelo que ha llevado sin publicidad, que durará toda su vida y que aún le pesa como una losa. Por suerte, cuenta con el apoyo incondicional de su mujer, María Palacios, con la que acaba de celebrar su 24 aniversario, y con la que tiene una hija en común, Ginevra.

Lequio se ha sincerado con sus compañeros de programa sobre cómo le está afectando todo esto. Fuera de cámaras "reconoce estar harto". Delante de los focos no ha ocultado lo que pasa por su cabeza. Está muy claro que Ana y él están gestionando esa pérdida de formas muy distintas. Uno desde el silencio, la discreción y la mesura; y ella compartiéndolo con el público. "Ana está hecha de una manera y yo de otra. Vivimos esto de una manera distinta porque estamos hechos de una pasta distinta. Yo lo vivo de una manera más íntima y ella lo vive de una manera más abierta. Me encantaría ser más como ella, pero no... La gente me conoce y sabe cuál es la relación que yo tenía con mi hijo", , ha dicho el propio Lequio. El fantasma de la enfermedad de su hijo, lo quiera o no, ha vuelto a salir a la palestra. Y necesita, como nos desvelan, "cerrar heridas, no abrirlas de nuevo. Solo quiere que su hijo deje de ser actualidad”, nos aseguran.