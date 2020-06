Alessandro Lequio ha vuelto al trabajo sí, pero están siendo las peores semanas de su vida. El pasado 13 de mayo fallecía su hijo Álex Lequio a los 27 años de edad después de dos años de incansable lucha contra el cáncer. A pesar de que se encontraba probando un nuevo tratamiento en Barcelona, el joven falleció cuando ni siquiera había acabado de recibir dicho tratamiento, que iba a durar tres meses aproximadamente.

Dos semanas después de esta triste y dura noticia, Alessandro Lequio decidió volver al programa en el que colabora para retomar su rutina, una forma de no pensar en lo duro y difícil que es el momento de perder a un hijo. Lo vimos en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ sin querer decir mucho sobre este hecho. Eso sí, recibió el cariño y las bonitas palabras de sus compañeros, que han estado muy pendientes de él en todo momento.

Pero el cariño de sus compañeros de trabajo no es el único que ha recibido este tiempo. Y es que su mujer, María Palacios, se ha convertido en su apoyo más incondicional desde un discreto segundo plano. Y por supuesto, su hija pequeña, Ginevra, que sin ser todavía consciente de todo lo que ha ocurrido, es la razón más importante para que Alessandro Lequio continúe con su vida de la mejor manera.

Hace apenas unos días, Alessandro Lequio salió a pasear con su pequeña por las calles de Madrid. Vemos al colaborador de televisión cabizabajo y con rostro serio, pero pendiente de su hija en todo momento. Sin olvidar su mascarilla -aunque no bien puesta- Alessandro fue a hacer unas gestiones acompañada de Ginevra, que no paró de darle conversación a su padre, que no le soltaba la manita.

Un mes sin Álex Lequio

Estos 30 días han sido muy dolorosos en las vidas de Alessandro Lequio y Ana Obregón. A ambos les ha tocado volver poco a poco a sus vidas, y no ha sido en absoluto fácil encarar nuevamente la realidad. Los padres de Álex abandonaban Barcelona, donde fallecía Álex, un día después de su pérdida.

A su regreso a Madrid, Ana se dirigía a su domicilio, en la lujosa urbanización madrileña de La Moraleja. A su residencia se trasladaban también sus hermanas, Celia y Amalia, que no se han separado de ella ni un momento en todo este tiempo. Alessandro, por su parte, volvía a la casa que comparte con su mujer, María Palacios, y con la hija que tienen en común, Ginevra.

Durante estos días, Ana Obregón ha recibido la visita de muchos familiares y amigos en casa, y por supuesto también la de Alessandro Lequio y su mujer, que han estado muy atentos en todo momento de la actriz. De hecho, los veíamos acudir hasta el domicilio de Ana día sí y día también.