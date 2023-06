Alejandro Sanz y Rachel Valdés: se desvelan los verdaderos motivos de la ruptura

Alejandro Sanz y Rachel Valdés han roto su relación sentimental tras tres años juntos. Una noticia que saltaba después del preocupante mensaje del artista en sus redes sociales, texto en el que aseguraba que "a veces no tenía ganas de seguir". La pareja ha decidido no seguir adelante con su relación sentimental, siendo el cantante quien ha tomado la decisión de separarse. Estos días se aseguraba que ella ya había abandonado la casa que los dos compartían en Somosaguas, a las afueras de Madrid, sin embargo, faltaban muchos detalles acerca de este punto y final. Aunque los protagonistas siguen en silencio, ya se ha dicho que si la artista cubana habla "abrirá muchos melones", lo que desvela que tiene muchos secretos bajo la manga.

"La relación empezó mal porque se solaparon relaciones", comenzaba diciendo el periodista Aurelio Manzano en 'Espejo Público' este lunes. "Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos. Ella se fue hace una semana y esta semana hace una segunda mudanza", ha asegurado. La ex de Alejandro Sanz "cogió un ave a Barcelona con su hijo este sábado 3 de junio", un viaje que ha servido también para poner distancia entre ellos. Se mantiene que ha sido Alejandro Sanz el que ha dado un paso al frente y quien ha decidido que sus caminos se separen, eso sí, tras muchas discusiones y crisis entre ellos. "Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones", ha comentado el periodista. De este modo, se confirma que la tormenta puede acercarse si Rachel diera una entrevista o filtrara detalles de su vida sentimental con Alejandro Sanz, algo que todavía no ha hecho y que quién sabe si en algún momento hará.

Alejandro Sanz no ha escondido que está pasando por un mal momento y que "está triste y cansado", palabras que han provocado que sus seguidores se vuelquen en él. Consciente de la suerte que tiene al sentirse tan arropado, el cantante se dirigía a ellos para recordarles el bien que les hacía estar cerca de ellos. "Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido", decía frente al micrófono. Quien ha preferido no decir nada al respecto de la ruptura es Raquel Perera en la firma de su último libro en Madrid, donde se mostró muy tajante acerca de su posición en toda esta historia.

Nada que ver con sus declaraciones en televisión, donde habló sobre lo que creía que le pasaba a su ex. "Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Creo que es un momento temporal y pasajero. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado y cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito, cuando llegas de repente a descansar cuatro o cinco días, te baja todo eso", dijo.

Se cuenta que el desgaste de la convivencia ha sido una de las razones por las que han roto su noviazgo. Si bien ninguno de los ha aclarado si este ha sido uno de los motivos, lo que sí se sabe es que Alejandro no veía la luz hace solo unos días. Se mostró totalmente sincero y confesó no querer esconder nada a sus followers. Tampoco así mismo. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", puntualizó. Días después parece que volver al trabajo ha sido positivo para él.