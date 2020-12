Ana Obregón ya tiene vestido para dar las Campanadas con Anne Igartiburu. Su diseñador nos ha dado muchos detalles de cómo será su look, donde esconderá un homenaje a su hijo, Álex Lequio

Alejandro de Miguel ha sido elegido como el diseñador encargado de vestir a Ana Obregón en su regreso triunfal a la televisión, que tendrá lugar este 31 de diciembre en la madrileña Plaza del Sol, desde donde dará las Campanadas junto a Anne Igartiburu. El broche de oro final a un año horrible para todos, pero especialmente para ella, dado que el pasado mes de mayo tuvo que despedirse de su hijo, Álex Lequio, víctima de un cáncer en plena pandemia del coronavirus. A la espera de ver el resultado final de su vestido, que seguro contará con un discreto homenaje oculto a su hijo, Ana Obregón sigue manteniendo en secreto qué look llevará para despedir el fatídico 2020 para acoger con esperanza el 2021.

Vídeo: Europa Press

No obstante, Alejandro de Miguel, su diseñador de confianza para un día tan importante para ella como será el de las Campanadas del 2020, ha querido adelantar algunos detalles de su indumentaria de Fin de Año. En palabras del modisto: “Vamos a ver a una Ana obregón radiante, con un vestido sin excesos, sin brillos, sin transparencias y llena de luz”. Unas pistas que nos hace imaginar cómo será el look con el que la actriz dirá adiós a su peor año y recibirá con ilusión y algo de esperanzas el próximo año. Pero Alejandro de Miguel no se queda ahí y da más detalles. Vea el vídeo.

Mientras tanto, Anne Igartiburu no suelta prenda y deja su look de Campanadas guardado como si de un secreto de Estado se tratase. Lo único que queda claro por el momento es que el rojo será su color un año más, para seguir la tradición, y que Lorenzo Caprile será el encargado de ponerla bella para una cita tan señalada en su calendario profesional y personal.

Esto es lo que dijo Alessandro Lequio cuando conoció que Ana Obregón daría las Campanadas y se las dedicaría a su hijo, Álex Lequio:

Vídeo: Europa Press