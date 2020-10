Alejandro Albalá, tras meses de silencio, ahora vuelve a la carga para criticar a Chabelita y a su madre, Isabel Pantoja, de las que guarda mucho rencor. Tiene intención de regresar a la televisión en un futuro próximo

Alejandro Albalá lleva varios meses alejado del foco mediático, aunque no tanto por decisión propia, sino más bien porque los problemas que antes le hacían estar en la picota informativa se solucionaron y ahora tan solo le queda lanzar bombas contra los que un día fueron sus enemigos públicos. Así ha vuelto a hacer el que fuese marido de Chabelita Pantoja, de la que no habla especialmente bien, pese a que haya demostrado que ha madurado tanto, que incluso ha relajado su actividad mediática para centrarse en su labor como madre y futura estudiante universitaria. Pese a ello, Alejandro Albalá vuelve a atacarla con comentarios que, a buen seguro, podrían causar daño en la que fuese su gran amor.

Pero no solo Chabelita Pantoja sale mal parada en el regreso de Alejandro Albalá al calor de los focos de una cámara. También su exsuegra, Isabel Pantoja, se ha llevado su recadito a modo de pulla. La tonadillera parece no ser del agrado del joven que enamoró a su hija y critica el giro que ha dado a su imagen para tener algo que vender a los medios y continuar siendo una estrella mediática. Eso sí, no niega que a él le gustaría estar de nuevo en los platós de televisión y que no pierde la esperanza de poder regresar con nuevas tramas, después de que se agotara su romance con Sofía Suescun, su última gran conquista pública.