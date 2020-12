Alejandra Rubio ha aceptado trabajar en una exposición fotográfica con fines solidarios. ¿El motivo? Luchar por los derechos de los animales.

Los seguidores de Alejandra Rubio no dan crédito cuando se encuentran a la influencer en los carteles del Metro de Madrid. Tal es su sorpresa que graban dichas imágenes y las comparten en sus redes sociales, pues, aunque es cierto que es un personaje televisivo, nadie sabía el nuevo proyecto en el que se había enrolado la hija de Terelu Campos. Tras la difusión de estas instantáneas SEMANA ha investigado para saber de qué se trata y qué esconde este fichaje tan inesperado de la nieta de María Teresa Campos. La joven de 20 años colabora en ‘Viva la vida’ y ahora, además, aparece en una exposición fotográfica con fines solidarios que lo único que busca es proteger los derechos de los animales. Tanto es así que ella ha posado junto a Magic, el felino que adoptó hace alrededor de dos meses, una mascota con la que ella y su pareja, Álvaro Lobo, están encantados, fotografías que verán la luz también en una revista de lujo sostenible y fotografía llamada ‘Fear Less’.

Si bien hace aproximadamente una semana se empezaba a dar bombo a este proyecto en el universo 2.0, nada había trascendido a los medios. Era un auténtico secreto que Alejandra Rubio había participado en ello, cómo había sido el making off, así como la profesionalidad de la que había hecho gala en todo momento, a pesar de su corta edad. Hasta ahora. Ya se puede acudir al Parque del Retiro en Madrid para disfrutar de la exposición en la que ella aparece como una de las embajadoras, concretamente está disponible desde este jueves 10 de diciembre en la Biblioteca Eugenio Trias- Casa Fieras hasta el 10 de enero. Su acogida ha sido tan positiva que incluso recitará un discurso en la presentación y es que gracias a ella y otros compañeros de profesión han conseguido más de 500 kilos de pienso de una conocida empresa de alimentación para animales, al igual que otros donativos.

Y, aunque probablemente sea uno de sus trabajos más ilusionantes y ni siquiera le haya costado decir que sí, el beneficio no ha sido económico, pero sí emocional. Según ha podido saber SEMANA, ha posado de manera altruista, por lo que no ha recibido ni un euro, hecho que para ella no era importante, ya que tenía claro cuál era el objetivo de este proyecto que ha apoyado tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital. Alejandra Rubio está muy concienciada con la causa y no solo tiene a Magic como gato adoptivo, también a Salem, el cual llegó a su vida el pasado año cuando solo tenía tres meses y medio.

No es la única famosa que ha dado el paso y ha querido participar en esta iniciativa tan bonita que busca reivindicar la importancia de cuidar a los animales. También lo han hecho otros como Vanesa Romero, Mónica Cruz, Yana Olina, Cósima Ramírez o Pelayo Díaz, entre otros muchos nombres conocidos, quienes tratan de concienciar sobre aspectos como el abandono animal. En 2019 se abandonaron más de 300.000 perros y gatos en Madrid, cifra escalofriante por la que cada vez se inician más movimientos en su ayuda.