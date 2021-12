Alejandra Rubio vuelve a ser noticia. Pero en esta ocasión no porque haya abierto otro melón en contra de su tía, Carmen Borrego. Ahora ha sido para defender a Rocío Carrasco, gran amiga de su familia desde siempre. La joven se ha visto en la necesidad de parar los pies a Raquel Mosquera en el plató de ‘Viva la vida’, donde ambas trabajan, después de que la peluquera dedicara unas palabras no muy bonitas hacia la hija de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco, que ha vuelto a la actualidad después de que se haya confirmado el estreno de ‘El último viaje de Rocío’ en Telecinco, ha llamado a ‘Viva la vida’. Tras su intervención, en el plató estaban hablando de uno de los episodios que vivió Pedro Carrasco con su hija y las ‘eses’ que hacía. Esto es algo que aclaró Rocío Carrasco en la primera temporada de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Aunque parecía haber quedado zanjado el tema, Raquel Mosquera ha vuelto a sacar el tema en el plató de ‘Viva la vida’, algo que no ha gustado a Alejandra Rubio. «Raquel, tú también has insinuado cosas muy feas. Aquí venimos todos a trabajar y su estamos hablando de este tema, tenemos que remar todos a favor de obra. Yo no tengo ningún problema con Raquel, pero podría tener mi opinión», ha comentado la hija de Terelu Campos disgustada.

Alejandra Rubio contesta rotunda a Raquel Mosquera para defender a Rocío Carrasco

Alejandra Rubio es gran amiga de Rocío Carrasco y cuando se hablan ciertos temas polémicos sobre ella estando ella delante, Alejandra no puede callarse. Ha querido dejar claro que aunque no quiere malos rollos con sus compañeros de trabajo, no tolera ciertas cosas: «Si estuviera Pedro aquí se sabrían muchas cosas y lo arreglaría por su hija porque es su hija», ha empezado explicando.

«Para mí se han insinuado cosas tan fuertes… Y Rocío ha mentido porque tú lo dices, pero ¿por qué no tengo yo derecho a creer a Rocío? No me quiero meter más, pero es injusto que se deje de mentirosa a una persona que cuenta su verdad y la verdad de su padre. Raquel ha sido clara, pero ¿no fue clara Rocío en el documental?», dice rotunda dejando que que ella la cree y que según ella, todo quedó zanjado con las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie.

En plena polémica familiar

Las polémicas se suman a la larga lista de problemas para Alejandra Rubio. Ahora con su defensa a Rocío Carrasco se pone en contra también de Raquel Mosquera. Cuando quedan a penas unos días para que se celebre la Navidad, Alejandra sigue mal con su tía. Terelu Campos estallaba hace unos días contra su hermana, Carmen Borrego, a consecuencia de las recientes declaraciones realizadas durante su último polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. Visiblemente cansada con los conflictos familiares daba un golpe en la mesa para salir en defensa de su hija, Alejandra Rubio.

“A mí me duele mi hija. Si esto suena muy Pantoja, me lo paso por el forro», ha afirmado muy seria mientras miraba fijamente a cámara durante su intervención en ‘Viva la vida’. «En la juventud todos nos equivocados, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿Cuándo lo va a hacer?», se preguntaba molesta en clara alusión a lo dijo su hermana sobre la joven. Cabe recordar que Carmen Borrego señaló que su sobrina era «poco constante» por eso no ha terminado diversos estudios. «Uno puede equivocarse veinte veces hasta encontrar el camino a seguir», afirmó.