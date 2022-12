Alejandra Rubio está a pocas horas de despedir un año increíble para ella en el terreno personal y profesional. Sin embargo, estos meses han estado marcados mayoritariamente por los malos rollos con su tía, Carmen Borrego. Llevan varios años entre enfados, discusiones y reconciliaciones, pero la cosa no ha terminado nunca de volver a la situación de antes. De hecho, en el resumen que la hija de Terelu Campos ha hecho de su año, se ha olvidado por completo de su tía.

«El 2022 me ha enseñado muchas cosas. He aprendido que hay amistades que era para tanto y otras que son para siempre. A veces pensamos con miedo en el mañana y nos olvidamos de vivir el presente. He aprendido que hay cosas que no vuelven, pero que siempre se puede latir aún más fuerte. Sentirse perdido es normal, a veces solo hay que dejar de buscar. Podemos cagarla al elegir un camino, la cosa es no estancarse donde hayas sufrido. He aprendido que la única forma de ser feliz es ser consciente de tus pedacitos de suerte y quitar importancia a todo lo que reste. Este año quiero más de lo bueno, y es que no es que lo espere, es que lucharé por ello», ha escrito junto a una selección de imágenes y vídeos de su año.

La joven recuerda todos los buenos momentos de su 2022

En este resumen del año no ha añadido ningún recuerdo de su tía, con la que lleva un año de altibajos. Ha preferido centrarse en los buenos momentos que ha pasado no solo al lado de sus amigas, a las que adora, o de su novio, con el que se independizó a un piso de Madrid. Ha tenido ratitos increíbles al lado de su madre, que sale bailando, y de su abuela, María Teresa Campos, con la que aparece haciendo un plan de lo más tranquilo en casa.

Las palabras de su nuera no han ayudado

La relación entre ellas lleva tiempo pendiendo de un hilo, pero desde que salieron a la luz unos audios de Paola, la nuera de Carmen Borrego, la cosa ha ido a peor. El culebrón en el que se ha convertido la vida de Carmen Borrego en los últimos días sigue causando daños colaterales a la familia Campos. Desde que salieran a la luz los audios de su nuera criticando al clan, la colaboradora va de sofocón en sofocón. Primero, por los duros calificativos con los que su nuera ha hecho referencia a sus seres queridos. ¿Cómo acabará toda esta polémica?