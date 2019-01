Tres meses fueron suficientes para que Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, se diera cuenta de que los estudios universitarios que estaba realizando de moda no eran lo suyo. Por eso, aprovechando las vacaciones de Navidad la joven decidió que ya no volvería al Instituto Europeo de Diseño. Aunque ya no acude a clase, en este tiempo no ha parado de buscar un nuevo reto que la estimule. Y lo ha encontrado.

15 Ha dado un giro a su carrera Lo intentó durante un trimestre, pero al final Alejandra Rubio se dio cuenta de que no le apetecía seguir con sus estudios de moda en el IED. Lejos de continuar a desgana con el curso, se ha centrado en otras cosas. 14 Sigue la estela de otras hijas de famosos Ha apostado por fichar por Mtmad para tener su propio canal, al igual que otras hijas de famosas como Chabelita Pantoja o Gloria Camila Ortega. 13 Mostrará su día a día Según ha podido confirmar LOC, el estreno está previsto para la primera quincena de febrero. ¡No queda nada! 12 ¡Y se lleva un sueldazo! En el canal mostrará su día a día, su gusto por la moda y otros detalles íntimos. Por ello, Alejandra se embolsará 4.000 euros al mes. 11 Una gran ayuda para su nueva vida La cantidad que cobrará, nada desdeñable, le vendrá muy bien para su nueva etapa de independencia, en la que comparte casa con su novio Álvaro. 10 Está al nivel de otros fichajes VIP del portal Aunque puede parecer mucho dinero, lo cierto es que el salario de la hija de Terelu está al nivel de otros fichajes VIP de Mediaset. 9 Su madre, su tía y la abuela ya lo hicieron en ‘Las Campos’ Con este proyecto, Alejandra sigue la estela de su madre, su tía y su abuela, que protagonizaron el reality ‘Las Campos’. 8 Ella no quiso aparecer en el programa A pesar de que fue muy divertido y comentado, en ese momento Rubio no quiso mostrarse ante las cámaras. 7 Ahora ya está lista para ello 6 Tiene mucho que ofrecer Los vídeos Alejandra despertarán mucho interés. Prueba de ello son los más de 138.000 personas que la siguen en Instagram. 5 No es su único ingreso Por si fuera poco, Alejandra acaba de fichar por la discoteca de Kiko Matamoros, ‘Oh My Club’, en la que hace de relaciones públicas. 4 Mano a mano con un buen compañero de su madre Antes de trabajar en el club, Terelu, Alejandra y Álvaro eran clientes. 3 Una carrera en la que tiene amplia experiencia Esta no es la primera vez que Alejandra hace de relaciones públicas, por lo que tiene experiencia y una gran cartera de clientes. 2 Su chico es el otro fichaje de Kiko Matamoros Su novio la acompaña en este nuevo trabajo, aunque él hace de dj. 1 Compartirán casa y trabajo Sin duda, el sueño de cualquier pareja de enamorados.

