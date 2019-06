Alejandra Rubio da detalles sobre su boda y desmiente a su madre, Terelu Campos

Alejandra Rubio es joven, pero ya piensa en el futuro y en él se ve vestida de blanco, acercándose a un altar y viendo a un nervioso Álvaro Lobo esperándola para jurarle amor eterno. La hija de Terelu Campos quiere boda, aunque no vaya a ser inminente, por mucho que su madre se empeñe en asegurar que a su hija no le haría ilusión dar este paso vital. Una vez más, la joven ha contradicho a su madre y lo ha hecho frente a todos sus seguidores en su canal de MtMad, donde ha hablado sin tapujos sobre los detalles de su boda. Cuando llegue…

Alejandra Rubio confirma los rumores de ‘GH Vip’, pero con matices

Un martes más, llega Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos no falta a su cita con sus seguidores. En su canal de MtMad suele compartir detalles de su vida privada, ya sea mostrando los rincones de su casa, algunos detalles familiares en compañía de su madre y su abuela, María Teresa Campos, o, como ahora, explicando cómo será su boda cuando decida intercambiar alianzas con su novio.

La indirecta (muy directa) a su novio

Aunque Álvaro Lobo aún no ha hincado la rodilla derecha en el suelo, lo cierto es que Alejandra Rubio ya le está allanando el terreno dejándole claro cuál será su respuesta. Asegura que sería la mujer más feliz del mundo siendo la prometida de su chico. ¿A qué está esperando?

El color negro es su color, pero no para todo

Mucho se ha hablado de la pasión de Alejandra Rubio por el color negro. Eso sí, hay en ciertas cuestiones en las que ella tiene claro que la tradición hay que respetarla y una boda es una de ellas. Es por ello que jamás llevaría un ramo negro como el de Pilar Rubio, tal y como ha confesado al inicio de su vídeo: “No llevaría el mismo ramo que Pilar Rubio, me daba un poco de mal fario, nunca me casaría con un vestido negro ni con un ramo negro”.

¿Y cómo sería su ramo ideal?

“Mi ramo ideal sería un poco parecido al ramo que llevó mi madre en la boda con mi padre y, si no, unas rosas de color granate oscuro”, explica con detalle Alejandra Rubio, que parece tener todos los detalles de su atuendo nupcial bien estudiados.

El vestido también lo tiene bastante claro

Tal y como explica en su vídeoblog, el vestido será tradicional en cuanto al color y dejaría el color negro para el resto de los acontecimientos de su vida. Quiere que lleve volantes, transparencias, encajes, rejillas y con la espalda abierta con un amplio escote. Incluso ha pensado que en la parte inferior del vestido le incluiría algunos toques en rosa. ¿El diseñador? Hannibal Laguna, lo tiene claro.

¿Se casará por la Iglesia o piensa en un plan B?

Esto también lo tiene bien claro Alejandra Rubio, que tiene claro que la Iglesia no sería el telón de fondo de su enlace: “Me encantaría casarme en el campo o en un bosque, en Navacerrada por ejemplo, en mitad del bosque. Soy creyente, creo en Dios, pero no me casaría por la Iglesias, porque no creo en la Iglesia, por eso me casaría por lo civil en marzo o en abril”.

Su padre será su padrino, sin duda

En este punto no tiene duda alguna Alejandra Rubio, su padre será el encargado de acercarla al altar cogida de su brazo. Eso sí, lo que duda es cuántos testigos debe tener, aunque en mente ya tiene algunos posibles candidatos, como su hermano Sergio.

Piensa en un bodón, más que en algo íntimo

“No quiero que sea una boda muy pequeña, pero tampoco quiero una boda enorme, un término medio”. Alejandra rubio está dispuesta a encontrar un equilibro entre lo íntimo y lo boyante, porque tiene claro que en esta vida hay que ceder ante los compromisos familiares y “sí invitaría a mi boda a gente por compromiso”.

También habla de invitaciones de boda

“Mis invitaciones serían negras y granates, con letras doradas”.