12 La canción que no deja de poner el bucle

Siempre se ha declarado gran fan de la música, no solo de la de su chico, el dj Álvaro Lobo, también la de otros cantantes. En estos momentos no deja de escuchar ‘Lose you to love me’ de Selena Gomez, en la que habla del fin de su relación con Justin Bieber.