3 "Pensé en mí"

«Solo pensé en mi, me siento culpable de no haber estado con ella», reconocía. Después, la joven insistía en que su madre siempre quiso mantenerla en un segundo plano para que no sufriera.»La primera enfermedad de mi madre no me enteré porque me lo hizo muy fácil, la que viví bien fue la de la que era la mujer de mi padre, con la enfermedad de la mujer de mi padre… me está costando mucho esto«, se rompía.