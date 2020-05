10 Anne Igartiburu

Anne Igartiburu ha salido por fin a correr por las calles cerca de su casa y no podía ser más feliz: «No es la mejor foto pero mi cara lo dice todo. Salir a correr nos da la vida, al menos para los que disfrutamos cada vez que trotamos. Y hoy ha sido un día muy feliz por muchos motivos. Te lo dedico a ti, madre que me parió y a todos vosotros, que sois muchos, y que entendéis la sensación que produce atarse las zapatillas y escuchar tu respiración mientras te dejas llevar… qué disfrute, ¿a que sí? Pues eso, como decía ayer @chemitamartinez en la charla que tuvimos en Instagram, “disfrutemos y apreciemos lo que tenemos”. Y yo añado, “cuidémoslo, y celebremos cada pequeña cosa, cada pequeño logro”. Que no estamos para escatimar buenos ratos. Feliz domingo a todos!!», escribía emocionada.