La hija de Terelu Campos ha reconocido que no tiene recuerdos de ver a sus padres juntos debido a que estos se separaron cuando ella tan solo tenía 3 años.

‘Viva la vida’ ha comenzado su primer programa de 2021 haciendo un especial de su sección ‘Aquellos maravillosos años’ con Terelu Campos de protagonista. El programa de Telecinco ha hecho un repaso por la trayectoria profesional y personal de la hija de María Teresa Campos y para ello ha contado con la presencia de Alejandra Rubio, quien se ha quedado atónita y sin palabras al ver por primera vez imágenes de la boda de sus padres.

«Estoy flipando«, eran las palabras que Alejandra Rubio más ha repetido después de ver varios vídeos de la boda de sus padres. Mientras que visionaba boquiabierta las imágenes del baile de novios, la hija de Terelu Campos hacía hincapié que le resultaba muy raro ver a sus padres tanto tiempo juntos porque no tiene recuerdos de verlos de esa manera a raíz de que sus progenitores se separaron cuando ella tan solo tenía tres años.

Alejandra Rubio reconocía que nunca había visto tantas imágenes de la boda de sus padres y Terelu Campos explicaba que eso se debía a que, después de haberse enfrentado a un sinfín de mudanzas, desconocía el lugar en el que se encontraba el álbum de fotos de su enlace. Asimismo, la hermana de Carmen Borrego no ha podido evitar emocionarse al recordar aquel momento debido a todas las personas que estuvieron presentes y que a día de hoy ya no están con ella.

Entre risas, Alejandra Rubio se mostraba atónita al ver imágenes de su padre cuando era joven e insistía en que su hermano mayor, Sergio Rubio, fruto de un matrimonio que tuvo su padre antes de conocer a Terelu Campos. «No tengo recuerdos de pequeña con mis padres«, se lamentaba la joven mientras que su madre mostraba su dolor y pedía disculpas.

Terelu Campos hace balance de su 2020

Los colaboradores de ‘Viva la vida’ han comenzado el año haciendo su balance del 2020. Terelu Campos se ha mostrado muy sincera con Emma García y ha reconocido que durante la cena de Nochebuena no pudo evitar emocionarse al poder estar rodeada de su familia. «Les decía: ‘Dejad de llorar, alegría todo el mundo'», contaba Alejandra Rubio. Ante esto, la hija de María Teresa Campos explicó que no pudo dejar de llorar puesto que había vivido algo que difícilmente podría olvidar después de estar confinada con la veterana periodista y alejada de su hija.

«Sentir el miedo y ver como ella sentía miedo por su edad… No salí de casa en dos meses. Cuando volví a trabajar estaba temblando, no quería que nadie me tocase», contaba y desvelaba que otra de las cosas más duras que le ha tocado vivir ha sido el estar más de 10 meses sin poder darle un beso a su pequeña. «Quiero salud y que se hagan realidad unas ilusiones que tengo, además de la felicidad de mi madre», finalizaba.