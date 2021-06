Gloria Camila ha posteado fotografías íntimas junto a su hermano y un emotivo texto para felicitarle por su reciente cumpleaños.

Gloria Camila trata de permanecer en la sombra desde hace semanas. La joven dejó claro hace algunos días que no quería hacer ruido y que tan solo se quería preocupar porque su familia estuviera bien. Entre ellos, su padre, Ortega Cano, quien ha sido intervenido del corazón. Al igual que de su hermano, José Fernando, que ha visto cómo sus planes se truncan. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, un juez ha retrasado su salida del psiquiátrico, por lo que permanecerá en el centro San Juan de Dios un año más. Eso no quita que su familia siga estando presente para él, en especial, en los momentos importantes para el joven. Este jueves ha sido su cumpleaños y ella no ha perdido la oportunidad de felicitarle y gritarle públicamente todo lo que le quiere. Junto a tres fotografías en las que se puede ver a ambos achucharse, Gloria Camila ha escrito un emotivo texto.

«Bro. La hermandad significa estar presente siempre que nos necesitemos, sanar las heridas y querernos hasta el fin de nuestros días. Felicidades luciérnaga. Te amo persona favorita», ha escrito Gloria Camila. Un emotivo mensaje en el que queda evidente que José Fernando y Gloria Camila siguen tremendamente unidos, a pesar de que él haya permanecido los últimos cuatro años en este centro de Ciempozuelos. Ella sigue muy pendiente de él, al igual que el resto de su familia y en esta fotografía se ha hecho palpable, pues son muchos los mensajes que su círculo ha posteado. Rocío Flores, le recuerda que «adora» a los dos, Michu, pareja de José Fernando, escribe «mi amor, más guapo no lo hay» y Rosa Benito, tiene muy buenos deseos hacia él. «Muchas felicidades José Fernando. La vida es una lucha continua», escribe la que fuera esposa de Amador Mohedano.

Además, a quien se le ha visto muy unida es a Rocío Flores. A pesar de que durante los últimos días se había hecho mención a un posible distanciamiento entre ellas, tía y sobrina han posteado su último encuentro en la capital. Bailando y cantando en el interior de un coche, Gloria Camila y Rocío se grabaron, evidenciando que todo está bien y que para nada hay mal rollo entre ellas. De este modo, aclaró que su último zasca en redes sociales no iba dirigido ni mucho menos a ella, sino a otra persona de la que se desconoce todavía su identidad. «La buena vibra se contagia» dice la imagen a lo que ella ha añadido «y la mala también». La joven parece estar cansada de estar en el punto de mira y de que se la ponga en entredicho. En una de sus últimas intervenciones televisivas dejó claro que, a veces creía que da igual lo que diga, pues dijera lo que dijera se vería perjudicada.