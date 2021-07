Risto Mejide y Laura Escanes han vuelto a hacer las maletas tras pasar el covid-19 para viajar a Menorca, la isla a la que acuden cada año porque les sigue enamorando.

Risto Mejide y Laura Escanes han encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones al que es su destino favorito: Menorca. Como hacen desde hace unos años, la pareja hace las maletas para viajar hasta allí y disfrutar de unos días con el hijo que tiene el presentador de televisión y la pequeña Roma, la hija que tienen en común. Como no podía ser de otra manera, están compartiendo algunos de los momentos que viven en la isla.

Aunque el presentador de televisión es menos activo en las redes sociales, este no ha dudado en compartir una estampa maravillosa durante uno de los paseos que ha dado junto a Laura y sus hijos por el centro de la ciudad. En la foto aparece junto a su hijo mayor y su hija Roma en brazos y junto a ella le dedica a los suyos una bonita declaración de amor.

«En mi lugar favorito con mis tres personas favoritas (la tercera es la que hace la foto)», ha escrito hace apenas unas horas. Antes de poner esta estampa casi familiar, le dedicaba unas bonitas palabras a su compañera de vida: «My date. Ojalá sepa siempre arrancarte carcajadas como las de hoy. Hacerte feliz me hace feliz. #Menorca #Toelrrato«, escribía con una foto de la ‘influencer’ durante una comida en un restaurante de Menorca.

Risto Mejide está muy feliz de estar de vacaciones con su familia

Por su parte, Laura Escanes, consciente del interés que suscita con sus publicaciones, no ha parado de mostrar algunos posados de ella en bikini o en ropa típica de playa. «Menorca sin filtros para siempre», ha escrito en una de las fotos. Y es que ella solo espera poder regresar a las calles de la ciudad cada año. Porque Risto y Laura siempre han sentido pasión por esta isla, tanto que no dudan en regresar allí cada año.

Laura Escanes ha compartido un vídeo resumen de cómo están siendo sus vacaciones

Estas vacaciones llegan después de que tanto Laura y Risto Mejide dieran positivo en coronavirus. El presentador de televisión anunció que se había contagiado después de recibir las dos dosis de la vacuna contra la enfermedad. «Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también«, ha explicado el presentador de ‘Todo es mentira‘, de Cuatro, a través de su perfil en Twitter y en el de Instagram. «Ahora sólo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros. Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país», concluye en su post.