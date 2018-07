Todos creíamos conocer los motivos de la ruptura entre la pareja formada por Alberto Isla e Isa Pantoja. Aunque en la isla de ‘Supervivientes’ pudimos ver a ambos muy compenetrados e incluso pudimos ser testigos de un simulacro de boda que se suponía que se iba a convertir en realidad cuando el novio de la hija de Isabel Pantoja regresara a España, lo cierto es que los escarceos amorosos de Isa Pantoja durante el concurso de su novio, abrió una brecha de desconfianza entre los dos que parecía ser la causa de su ruptura definitiva.

Pero lo cierto es que había algo más. La periodista Paloma García Pelayo ha tenido acceso a unos mensajes de WhatsApp que Alberto Isla intercambió con un amigo y que revelan que la convivencia entre ambos era de todo menos idílica.

Alberto Isla pone de manifiesto una forma de ser de su novia en la convivencia que pocas personas podrían aguantar de su pareja.

Un retrato demoledor de Isa Pantoja

En los mensajes, Isa Pantoja aparece retratada como una persona que presenta una actitud absolutamente pasiva hacia su pareja y hacia su hijo.

“No estoy con ella porque estoy cansado de levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a las 4 de la madrugada, dedicarme cien por cien a mi hijo mientras que ella lo ignora”, comenta Isla.

“Se levanta a la 1 de la tarde para tumbarse en el sofá para ver novelas desde el móvil, hablar con las amigas por WhatsApp y decir que ella, en todo caso, se moverá cuando tenga 25 años”.

Alberto Isla también se queja de la poca compenetración que Isa Pantoja demuestra con él: “Una persona que no me demuestra absolutamente nada, que me pone malas caras cuando voy a darle un beso, que no nos acostamos juntos, que me ignora por completo, que se aburre con mis amigos, que no le gusta cuando voy a comer con ella porque no le gusta ningún sitio a donde la llevo”.

Alberto Isla cuenta a su amigo que trató de hablar sus problemas con Isa, pero no sirvió de nada: “Antes de venirnos al Puerto, los problemas que teníamos, como que me ignoraba y demás, los hablé con ella. Y para nada, sigue siendo la misma. Se dedica a decir que ella es así, que su madre era igual con ella cuando era pequeña y que no va a cambiar”.