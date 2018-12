Alberto Isla demanda a Chabelita por partida doble: pide la custodia de su hijo y dinero

Chabelita cierra el 2018 con el pie torcido y con la promesa de que el 2019 va a estar cargado de polémicas y problemas judiciales. Su expareja, Alberto Isla, con el que se iba a casar justo antes de romper su romance para comenzar a salir con Omar Montes, le ha puesto dos demandas y le toca justo en el punto donde más daño le pueda hacer: su hijo.

Leer más: los planes de Alberto Isla para quitarle la custodia de su hijo

Alberto Isla pide la custodia de su hijo

Fue Chabelita la encargada de dar a conocer en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que su expareja, Alberto Isla, ya le había notificado por vía judicial su intención de solicitar la custodia de su hijo. Pese a ello, la demanda aún no se ha presentado de forma oficial, sino que será el próximo mes de enero cuando se haga efectiva, pero ya se ha iniciado el tedioso proceso de recopilación de la documentación necesaria.

Alberto Isla pide la custodia absoluta

Al parecer, Alberto Isla le ha hecho saber a la madre de su segundo hijo que desea tener no solo la custodia compartida, en la que ambos gozarían de su crianza a partes iguales, sino de la custodia absoluta. Él considera que puede atender las necesidades de su hijo mejor de lo que lo hace Chabelita. Ahora, tendrá que ser un juez quien decida quién lleva la razón.

La baza a favor de Alberto Isla

A favor de Alberto Isla está que ha conseguido reconducir su vida y encontrar la estabilidad más allá de los platós de televisión. Chabelita ya mostró su deseo de hacer su vida alejada del espectáculo, pero los focos siguen calentándola. En cambio, él sí que ha dejado a un lado los dimes y diretes, ha encontrado un trabajo como técnico de ambulancias.

Las fiestas, la peor imagen de Chabelita

Por su parte, Chabelita no es que salga más o menos que una joven de su edad, pero sí que son más sonadas sus días de fiesta. El hecho de contar con la compañía de los paparazzi en su día a día ha hecho que todas sus fiestas sean desgranadas en los medios de comunicación. Esta imagen no le favorece de cara a un futurible juicio por la custodia de su hijo. Más si su ex, quien la solicita, no muestra con tanta polémica tras sus momentos de ocio y tiempo libre.

Alberto Isla pide también dinero

Pero no solo Alberto Isla está decidido a arrebatarle la custodia de su hijo a Chabelita, sino también a conseguir una cuantía económica para sufragar los gastos del menor en caso de que finalmente consiga su custodia. Chabelita tendría que facilitarle una cuantía mensual si finalmente el juez decide que el pequeño cambie de manos.

Reclama además parte de la exclusiva del bautizo

Además, tal y como ha informado Beatriz Cortázar este miércoles en el programa de radio ‘Es la mañana de Federico’, Alberto Isla está decidido a que un juez le reconozca que le corresponde parte del dinero que Chabelita se llevó por la exclusiva por el bautizo de su hijo, que realizó con la revista SEMANA.

Al menos, Chabelita encuentra la estabilidad en el amor

Omar Montes sigue siendo su novio. Al menos a día de hoy, porque sus idas y venidas han sido numerosas y polémicas. La estabilidad parece haberse instalado en su vida, por lo menos durante algunas semanas.

A Chabelita le tocará esperar a que le llegue la demanda

Más contenido .....