Alberto Chicote ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos al anunciar que se ha casado este viernes, 16 de septiembre, con su pareja, Inmaculada Núñez. Una boda que pilla por sorpresa a todos y que supone el broche de oro perfecto para la pareja que lleva junta desde hace casi dos décadas.

Alberto Chicote ha anunciado que se ha casado con Inmaculada Núñez a través de una imagen en la que podíamos ver sus manos luciendo sus alianzas de boda. «Pues Inmaculada y yo…Ya«, escribía y explicaba que se habían dado el «sí, quiero». Poco después de compartir la buena nueva a través de sus redes sociales, muchos de sus compañeros han querido felicitar a la pareja y le han deseado todo lo mejor.

Aunque esta boda ha pillado a todos por sorpresa, lo cierto es que hace algunos meses Alberto Chicote ya había hablado abiertamente sobre los planes que tenía de pasar por el altar y poner el broche de oro a su relación. «Sí, sí me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado», llegó a decir el presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ en su otro programa ‘Fuera del mapa’.

Se conocieron mientras trabajaban juntos

Alberto Chicote e Inmaculada Núñez se conocieron mientras trabajan juntos y desde entonces no se han separado en ningún momento. Ambos están unidos tanto a nivel personal como profesional. Gestionan juntos el restaurante ‘Yakitoro’, así como otros proyectos. Llevan juntos desde hace 17 años. «Llevo trabajando con él desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido problemas, tal vez porque somos muy parecidos en la forma de pensar en el trabajo. Somos muy exigentes«, llegaba a contar Inmaculada Núñez a Mamen Mendizábal en el programa ‘Palo y astilla’.

La clave de su relación ha sido la confianza, según llegó a hacer público el propio Chicote. «Nos veo y pienso: ‘¡Cómo hemos cambiado!’. Pero después veo que no hemos cambiado tanto, somos los mismos, con más experiencia, con más cosas (buenas y malas) en la mochila, pero con el mismo espíritu, las mismas ilusiones y las mismas ganas de luchar por nuestros sueños. Desde entonces, hemos llegado aquí. Y desde aquí, veremos dónde llegamos. No sé dónde llegaremos, pero lo haremos juntos«, reflexionó el cocinero.

Aunque Chicote no es demasiado dada a hablar de su vida, sí que en alguna ocasión ha hecho una excepción y se ha abierto en canal ante los espectadores y llegó a revelar que una vez le rompieron el corazón. «El peor momento de mi vida tiene que ver con una relación sentimental, cuando peor lo he pasado fue cuando una persona me abandonó sin dar una explicación. Desapareció sin decir nada después de tres o cuatro años de relación, eso me dolió muchísimo«, aseguró durante una entrevista en ‘Vanitatis’.