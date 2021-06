Alberto Caballero, creador de ‘La que se avecina’ y sobrino de José Luis Moreno: «No teníamos contacto por una serie de diferencias»

José Luis Moreno se convertía este martes en el absoluto protagonista del día. El productor ha sido detenido por presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes, una noticia que corría como la pólvora en redes sociales. Nadie daba crédito a lo sucedido y es que, aunque es cierto que volvía a aparecer en la lista de morosos de Hacienda, nada hacía presagiar este supuesto entramado. A primera hora de la mañana, la Policía llegaba a su casa con el único fin de desmantelar un grupo criminal presuntamente liderado por el productor en el que habría implicadas otras 50 personas. Horas después, la Policía seguía registrando su vivienda en Boadilla del Monte, así como sus estudios, tal y como te mostramos en la siguientes imágenes. En ellas, se puede a ver a varios miembros de las autoridades entrando y saliendo de su residencia, donde llevan varias horas en su interior. No obstante, no es la única noticia que este martes ha sorprendido, también lo es la inexistente relación que él y su sobrino, Alberto Caballero, tenían.

«Estamos un poco en shock, lógicamente, porque es una noticia dura», ha dicho Alberto Caballero. Están preocupados por lo sucedido, aunque ha aclarado que desde hace varios años no mantienen ningún contacto. «En la distancia, porque hacía unos cuantos años que personalmente no tenía contacto con él. Pero al fin y al cabo es mi familia y son noticias que afectan bastante», ha aclarado. No se esperaban nada de lo publicado hasta ahora, pero ¿qué pasó entre ellos? Según él mismo ha comentado, diferencias económicas. «Yo no tengo datos porque no hemos tenido relación, ni contacto, ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo, estamos un poco desconectados (…) una serie de diferencias, y eso llevó a un alejamiento tanto en lo personal como en lo profesional. Me parece el argumento de una película«, ha añadido.

Hace algún tiempo, tanto él como su equipo, denunciaron un modus operandi que les extrañó, aunque en ningún momento pensó que pudiera estar relacionado con él. «Habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasmas con las que no habíamos trabajado. Nos limitamos a denunciarlo y a llevar su proceso a los tribunales, pero no pensábamos que pudiera estar relacionado con él. Creíamos que era un intento de estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades y en ese proceso estaba», ha explicado Caballero.

José Luis Moreno, de momento, no se ha pronunciado sobre lo sucedido y tan solo se han conocido ciertos detalles. Entre ellos, que le investigan por un entramado empresarial internacional mediante el cual desviaría parte de los beneficios que cosechaba con sus múltiples negocios, la gran mayoría de ellos vinculados al mundo cinematográfico y audiovisual. Se le acusa por presuntos delitos de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes, no obstante, no es lo único problema al que se ha enfrentado los últimos años. Quien ha sido visto abandonando también el domicilio de José Luis es su abogado, eso sí, su defensor no ha querido hacer declaraciones ante los medios y se ha ido en su vehículo sin ni siquiera bajar la ventanilla. Prefiere ser prudente.

Se calcula que José Luis Moreno y sus socios estafaron más de 50 millones de euros. La noticia de su detención llega apenas unas horas después de que el productor fuera incluido en la lista de morosos de Hacienda, que se publicó este pasado lunes. En el séptimo lugar de deudores se encuentra José Luis Moreno y ahora se desconoce cuál será su devenir tras su detención. Son muchos los que se preguntan si finalmente entrará en prisión o no, siendo las horas posteriores cruciales para conocer más detalles al respecto.

Cabe recordar que José Luis Moreno ha sufrido tres robos con violencia en su casa. Uno en 1999, otro en 2007 y, por último, otro en 2016. Se enfrentó a los asaltantes y en uno de ellos incluso le dieron un hachazo en la cabeza, asaltos que ahora vuelven al presente y que quién sabe si están relacionados con el mundo oscuro por el que ahora ha sido detenido.