Albert Rivera habla por primera vez sobre su relación con Malú tras la bomba de SEMANA

Albert Rivera ha sido el primero en romper su silencio sobre su relación con Malú, después de que la revista SEMANA publicase en exclusiva el miércoles pasado que son algo más que amigos. Era de esperar que el líder de Ciudadanos sería el primero en exponerse a las preguntas de los periodistas, dado que Malú está retirada de los escenarios por cuestiones de salud y el político está en plena campaña electoral. Al final, ha contestado y lo ha hecho en conversación con Carlos Herrera, en el programa que el locutor conduce en la cadena Cope.

Leer más: ¿Dónde se esconde Malú desde que saltó la noticia?

La pregunta más esperada de la semana

Tras abordar la actualidad política y diversas cuestiones que se alejan de nuestro cometido, finalmente Carlos Herrera ha pronunciado la pregunta que todos en España se hacían desde que SEMANA desvelase en exclusiva las citas de Albert Rivera y Malú, incluso el día de San Valentín. “¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana, viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?”, preguntaba el periodista.

La respuesta de Albert Rivera

“Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”, comienza a explicar Albert Rivera, que prefiere no entrar a valorar las últimas informaciones, aunque ni desmiente ni confirma la misma.

Leer más: Beatriz Tajuelo pilló a Albert y Malú juntos, según Lydia Lozano

Albert Rivera no niega su ‘amistad’ con Malú

El líder de Ciudadanos ha tenido una oportunidad única para desmentir que entre Malú y él se ha iniciado una amistad que va a más. Bien podría haber confirmado que son amigos y haberse quedado ahí o negar todas las cuestiones. Sin embargo, ha optado por la vía intermedia, en la que parece que habla del tema, pero realmente no toma partido.

Leer más: este es el nuevo grupo de amigos de Albert Rivera

¿En qué emplea su energía ahora?

En las elecciones. Quiere llegar a La Moncloa, por lo que no desea que su mensaje político se quede por el camino por hablarse de su vida sentimental y su nueva amistad con Malú: “Todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo. No voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen de mí”.

Malú, mientras tanto, desaparecida

La cantante no solo no ha querido hablar sobre la exclusiva de SEMANA, sino que ha puesto tierra de por medio y no se encuentra en su casa. Ahora, su domicilio se ha convertido en una parada obligatoria para los paparazzi, pero por allí no pasa la cantante. ¿Dónde se esconde desde que Albert Rivera ha entrado en su vida y SEMANA lo desveló?

Más contenido .....