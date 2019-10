No ha podido ser. Todos esperábamos encontrarnos con Malú en el desfile de las Fuerzas Armadas de este 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Aunque la cantante no es muy dada a este tipo de acontecimientos, lo último que perdíamos era la esperanza de ver a la novia del líder de Ciudadanos a su lado en el placo de autoridades. Pero no ha podido ser. Aun así, Albert Rivera no ha acudido solo a la cita, sino que lo ha hecho acompañado de otra mujer.

8 Ni rastro de Malú en el desfile Cabía la posibilidad que Malú decidiese acudir acompañando a Albert Rivera como su pareja. Las numerosas fotos que ya han salido de la pareja compartiendo ocio y en los momentos más delicados del líder político, cuando fue ingresado por una gastroenteritis aguda, ya ponían sobre la mesa su relación. Este paso habría confirmado de manera oficial que su compromiso es firme y que ofrecen la normalidad que tanto ansiamos. No obstante, ellos tienen otra hoja de ruta. 7 Malú, la única primera dama ausente Cabe señalar que Malú ha sido la gran ausencia de la jornada, porque incluso Lidia Bedman, la mujer influencer de Santiago Abascal, líder de Vox, ha elegido el Día de la Hispanidad, cuando se celebra la Fiesta Nacional española, para debutar en un acto público al lado de su esposo. 6 La sustituta de Malú en el desfile Sin embargo, Albert Rivera no quería acudir solo a la cita, por lo que ha contado con la buena compañía de otra mujer que no es Malú. La sorpresa ha sido mayúscula cuando el líder de Ciudadanos ha accedido al palco de personalidades junto a otra dama, minutos antes de que diera comienzo el desfile de las Fuerzas Armadas. La pregunta entre los curiosos era clara: ¿quién es esa mujer? 5 La mano derecha de Albert Rivera Se trata de Patricia Reyes, abogada y compañera de partido de Albert Rivera. Es diputada y secretaria de la Mesa del Congreso, además de responsable del área de mujer y LGTBI de la formación naranja. Una de las mujeres de confianza del mandatario de Ciudadanos. 4 No ha pasado desapercibido Si acudir codo con codo con Albert Rivera no fuese suficiente reclamo para acaparar todas las miradas, Patricia Reyes ha sido una de las protagonistas del palco de personalidades este sábado también por el look elegido. Más allá de su llamativo bronceado, la letrada se decantó para la ocasión por un alegre vestido blanco de lunares negros y flores rojas con escote asimétrico en el que han reparado todos. 3 Ella también ‘estrena’ pareja El nombre de Patricia Reyes ya ha salido a la palestra en los mentideros del Congreso y es que se le ha relacionado en los últimos meses con Jorge Bustos, jefe de opinión de ‘El Mundo’. Según destacan las crónicas políticas, que centran su interés más en lo que sucede de puertas para dentro que a lo que pasa de cara a la galería, este amor ha surgido en los pasillos del Congreso. 2 Un mal momento para la aparición de Malú Quizá haya pesado en la decisión de Malú de causar baja en esta convocatoria el hecho de que unas nuevas lecciones estén a la vuelta de la esquina. Su relación con Albert Rivera goza de una gran atención mediática y esto podría entorpecer su carrera presidencial a la Moncloa. El próximo 10 de noviembre hay una nueva llamada a las urnas y prefiere dejar que su pareja siga su curso sin que la atención de su mensaje se desvirtúe por quién le acompaña. 1 A ella también le viene bien el perfil bajo Además, el hecho de que Malú sea cantante y esté de gira con su nuevo trabajo también influye en la decisión de no hacer demasiado ruido más allá de sus respectivos trabajos. Asociar su imagen pública demasiado a la imagen de un partido en concreto podría cerrarle puertas de cara a futuros contratos en ayuntamientos y pueblos en los que ofrecer conciertos.