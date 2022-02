Este miércoles, Alba Santana ha intervenido en ‘Sálvame‘ para hablar del durísimo duelo al que está haciendo frente tras haber perdido a sus progenitores. El pasado mes de diciembre murió su padre Manolo Santana. Y en julio de 2021, su madre perdía la vida tras perder su batalla contra el cáncer. Desolada, la joven ha confesado estar atravesando el peor momento de su vida, que debe hacer frente a «la tristeza más grande que es perder a tus padres en tan poco tiempo».

Con apenas un hilo de voz, la hija de Mila Ximénez ha confesado que la ausencia de sus padres se le hace insoportable. Aún le cuesta cree que no volverá a verlos: «No me esperaba la muerte de mi padre y desde diciembre estoy peor otra vez». Aunque lleva 15 años viviendo en Holanda, apartada del foco mediático, cada vez que se habla de ellos se reabre una herida que ve aún lejos de poder sanar. Sabe que «tiene que tirar para adelante» porque ese es el legado de su madre: «Vivir la vida intensamente». Pero tiene que «aceptar que ya no está».

«Estoy en un momento de mi vida en el que no tengo capacidad», añadía, rota en lágrimas. «Tenía una relación muy distinta con ellos, pero los que querido muchísimo a los dos. Los echo de menos a los dos». Sincera, ha contado cómo era la relación con cada uno de ellos: «Con mi padre tenía menos relación en los últimos años y con mi madre tenía una relación estrecha de todos los días». Mila y ella hablaban todos los días. Estaban muy unidas. Ocho meses después de despedirse de ella para siempre, reconoce que «el vacío es enorme».

«Me cuesta aceptar que mi madre no está»

«Me cuesta aceptar que no está. La echo muchísimo de menos», se ha lamentado. La joven ha reconocido que ver imágenes de su madre la hace sonreír: «Me pongo muchos vídeos de ella, y escucho sus audios. Me gusta mucho oír su voz. Estaba tan llena de vida que todavía me cuesta pensar que ya no está., que se nos fue para siempre». De los últimos días de su enfermedad, ha recordado que «no la quería ver sufrir». Ahora que no está se aferra a su recuerdo: «La lección que nos ha dejado es que tenemos que estar contentos y seguir viviendo».

«Cuando se fue, es verdad que lo único bueno es que sabía que no tenía que volver a verla sufrir. Ahora queda el día a día, cómo gestionar eso, que es lo que estoy intentando hacer ahora», proseguía. «Lo consultaba todo con ella, le pedía mucho su opinión. Ella a mí también. El no tenerla es una cosa que todavía me cuesta mucho. Pero bueno, voy a tener que sentirla conmigo, aunque no sea físicamente».

Durante su conversación telefónica con Jorge Javier Vázquez, Alba ha aprovechado para desmentir que haya recibido una herencia millonaria de su madre. Cree que es un tema «íntimo» y le duele que se «especule» con ello. Asimismo, ha desmentido no haber recibido nada de su padre. Sobrepasada por las recientes informaciones que se han publicado sobre ella, ha pedido en directo una tregua a los medios. «Cada vez que se habla de ellos me remueve mucho», ha confesado. Y como aún se siente «mal» tras el fallecimiento de ambos, ha rogado «tranquilidad» para poder sobrellevar la situación.

«Necesito que me dejen tranquila»

«Lo que me gustaría es estar tranquila otra vez. Tengo una vida tranquila y alejada de todo esto y espero que me dejen seguir tranquila. Entiendo que la gente quiera saber cómo lo llevo. Estoy intentando estar lo mejor posible, pero es un proceso que me está costando. No voy a dar ninguna declaración a ninguna revista. Espero que la prensa me pueda dejar un poco tranquila para superar este duelo y superar este golpe que para mí ha sido muy duro… Si me pudiesen respetar lo agradecería muchísimo», ha explicado.

Por este motivo ha pedido la ayuda de los colaboradores de ‘Sálvame’. «Necesito que me dejen tranquila. Necesito que se me deje en un poquito paz dentro de la intimidad que siempre he intentado tener y que me gustaría conservar», decía. «Siempre he tenido la protección de mi madre y de mi padre en ese sentido y ahora sin ellos no sé cómo hacerlo sola. Llevo una semana muy agobiada y muy nerviosa y no quiero vivir así. No creo que me lo merezca tampoco».

Alba entiende que la gente se preocupe por ella y que quieran saber cómo se encuentra, pero no se siente con fuerzas para atender a la prensa. Solo ha querido hablar con ‘Sálvame’ porque sabe que para su madre eran como parte de su familia: «Sé que queríais muchísimo a mi madre, que era más que una compañera de trabajo», ha recordado a Jorge Javier y a Kiko Hernández.

Este agradecía su generosidad y recordaba cuánto echa de menos a su compañera: «Cómo se nota que eres hija de nuestra compañera. Llevo 13 años al lado de Mila. La tenía siempre a mi derecha. Y el momento más tierno de Mila por la tarde es cuando te whatsappeabas con ella y le mandabas un mensaje y le decías que la estabas viendo por internet. Tenías que ver esa cara de tu madre». Alba le respondía: «Ella era una persona que no le faltaba nunca decirme cuánto me quería y demostrármelo. La echo mucho de menos. Y sé que vosotros también, por eso os escribo de vez en cuando… Sé que era más que una compañera de trabajo». Por último, ha hecho hincapié en su gratitud hacia quienes fueron colegas y amigos íntimos de su madre: «Siempre os estaré agradecida por el cariño que le habéis dado siempre».