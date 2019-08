9 Las despedidas son siempre duras

A buen seguro que una de las cosas que peor ha llevado de dejar España es decir ‘hasta pronto’ a su novio, Javier Calle. La dedicatoria que le hizo en Instagram habla por sí sola: «Y a ti que te voy a decir? Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas y hacerme ser mejor persona! Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando la he necesitado, por entenderme y entender mis 19 añitos y todo lo que eso conlleva, porque cada vez que te miro es como si fuera la primera vez… por ser tan noble, humilde y desvivirte por mi y los míos! Por hacerme vivir los mejores 8 meses de mi vida! Te quiero javi! Gracias! Te veo prontito!🖤»