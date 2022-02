Alba Carrillo y Santi Burgoa estuvieron juntos más de dos años y tras su ruptura ambos se esforzaron por mantener su amistad. Ellos siempre han insistido en que se quieren y se respetan, sin embargo, SEMANA ahora publica unas imágenes exclusivas que podrían desvelar que ya no solo son amigos. Si bien ellos no han dado pistas en sus redes sociales de su encuentro, esta revista posee todas las fotos de su cita en Madrid, las cuales ven la luz a partir de este miércoles. Justo días después de que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ felicitara públicamente a su ex, Santi y Alba han quedado y han protagonizado una velada repleta de complicidad. Si corres a tu kiosco podrás saber todos los detalles de su cita, imágenes que hacen pensar: ¿se han dado una segunda oportunidad?

Esta romántica charla en la que Alba Carrillo y Santi Burgoa hablaron largo y tendido y en la que tuvieron una despedida muy especial, podrían cambiarlo todo entre ellos. El periodista y la tertuliana se llevan de maravilla, pero estas instantáneas podrían ser solo el principio de algo más. En las imágenes que verás si adquieres tu revista favorita, aparece Alba Carrillo muy cómoda, cariñosa y sonriente con el que fue su pareja. Protagonizaron una preciosa historia de amor, no obstante, los planes de paternidad de uno chocaron frontalmente con los del otro y tomaron la decisión de romper. Su ruptura se produjo en septiembre del pasado año, pero meses después se demuestra que siguen siendo especiales e imprescindibles en sus respectivas vidas.

Alba guarda un excelente recuerdo de su relación y, de hecho, jamás ha tenido malas palabras hacia su ex. Más aún si se tiene en cuenta que Santi Burgoa tiene un vínculo inquebrantable con el hijo de Alba Carrillo, al cual adora y al cual sigue viendo, ejemplo de ello, en el último cumpleaños del pequeño. Esta semana ambos vuelven a copar titulares y es que en este medio sabemos todos los detalles de su romántica cita, la cual tenía como motivo principal de celebración el 38 cumpleaños del comunicador. Cabe señalar que Alba utilizó sus redes sociales para tener un precioso gesto con el que había sido su pareja, aunque este detalle parece que también lo ha querido tener en privado.

Como ya dicen, donde hubo fuego, quedan cenizas, por lo que no sería de extrañar en absoluto que Alba Carrillo y Santi Burgoa volvieran a intentarlo. Lejos de una relación fría, ambos tienen mucha sintonía y no quieren esconderse, aunque estén rodeados de gente, tal y como demuestran las fotografías exclusivas que te mostramos en SEMANA. Fue meses atrás cuando la ex de Feliciano López habló largo y tendido sobre los verdaderos motivos que les habían separado. Comentó que había sido de mutuo acuerdo, lejos de lo sucedido con otras anteriores parejas. «No tiene nada que ver, con Santi rompí porque yo quiero volver a ser madre y él no quería ser padre», espetó.

