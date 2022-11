Alba Carrillo y Jorge Pérez se han convertido en protagonistas absolutos de las tertulias de Mediaset. Ambos son amigos y rostros habituales de Telecinco, pero su relación traspasó ciertos límites durante la cena de empresa de la productora ‘Unicorn’ -presidida por Ana Rosa Quintana-. La colaboradora, muy afectada por este asunto, ha dado la cara en el programa Fiesta. Además, no ha podido evitar derrumbarse en directo.

«No lo estoy pasando bien. Estoy recibiendo muchas críticas», afirmaba nada más arrancar su entrevista. «No me gusta ver estas imágenes. Me di cuenta de la que se estaba formando cuando me empezaron a mandar mensajes algunos compañeros». También ha subrayado que entre ambos existe una «química que quizás ha traspasado lo profesional. Se nos fue de las manos, obviamente. Un hombre y una mujer atractivos que tienen un feeling». La colaboradora ha reiterado que lo que más le duele es que esté afectando a su amigo Jorge Pérez. «Lo estoy pasando mal por él, por Alicia y por mí. Me están avasallando.

Alba Carrillo, afectada por lo ocurrido

La madrileña ha reconocido que está afectada porque tiene un cariño especial hacia el que fuera ganador de ‘Supervivientes 2020’. «Hemos metido la pata. Es verdad que yo soy una persona soltera y no tengo ninguna responsabilidad». Además, ha explicado que estuvo totalmente desinhibida durante la fiesta sin pesar que fuera grabada en ningún momento. «El error fue que estábamos en un ambiente de trabajo lleno de periodistas. Yo no me di cuenta de que nos estaban grabando. Iba a mi rollo y me lo pasé bien».

Aunque ha subrayado que ella es una mujer soltera, también ha tenido muy presente la posición de su amigo. «No me gustaría verme en su situación. Empatizo mucho con él. Lo de menos es el beso. Estábamos tonteando. Creo que hubo piquitos, se han visto las imágenes, pero no hubo la intención de tener una relación. Ni de irnos a un baño, ni de irnos a otros sitios como se ha dicho. Fue un momento de equivocación. Nos equivocamos. Es verdad que estoy libre, pero él es mi amigo y yo le quiero mucho».

Alba Carrillo ha recordado que se ha formado «una situación que podríamos habernos ahorrado por el daño que le hemos podido hacer a otras personas. También me da pena que se pueda haber estropeado nuestra relación de amistad. Los dos estaremos de acuerdo en que fue una metedura de pata. Me duele y me duele hacer daño a la mujer de cualquier amigo y acabar disgustada con la gente que quiero. Ojalá que esto fortalezca su relación». Ha hecho hincapié en que las infidelidades «son traiciones, vengan de donde vengan, pero en este caso no fue una infidelidad. Él lo ha reconocido, yo también. Ambos hemos reconocidos nuestros errores. No sé qué más podemos hacer». Asimismo ha aprovechado la ocasión para pedir disculpas públicamente a las principales personas afectadas.

La postura de Jorge Díez es clara. Nada más saltar la noticia, decidió abandonar el programa en el que colabora los fines de semana y rendir cuentas a su mujer, Alicia Peña, con quien es padre de cuatro hijos. «Se está magnificando esto de una manera que no es la correcta, pero bueno, con quien tengo que rendir cuentas es con mi mujer. Alicia no está cómoda. Es una situación difícil para ella porque lógicamente hay una falta de respeto grave por mi parte».