«La maternidad es una cosa que igual deseo tenerla en solitario», ha confesado la colaboradora.

Este viernes, Alba Carrillo ha sorprendido a la audiencia de Telecinco con unas inesperadas declaraciones. La exmodelo y colaboradora televisiva ha anunciado su deseo de ser madre de nuevo. Atraviesa un momento de estabilidad económica y emocional, así que aumentar la familia es algo que no descarta. Eso sí, lo que no tiene claro es si tendría un bebé con su actual pareja, Santi Burgoa, con quien mantiene una relación sentimental desde la primavera de 2019.

Quiero tener más hijos, lo que no sé es si será sola o acompañada, eso no lo sé… Ya os diré«, ha explicado la madrileña en el programa donde trabaja, ‘Ya es mediodía’. Allí, sus compañeros se quedaron tan sorprendidos por sus declaraciones que le preguntaron cómo marcha su idilio con su novio. «Va fenomenal, pero quiero decir que la maternidad es una cosa que igual deseo tenerla en solitario. ¿Si él no quiere ser padre, pero si me quiere a mí? ¡Que el mundo es muy amplio!», respondía.

Las palabras de Alba Carrillo se producen después de la reciente paternidad de sus ex parejas: Feliciano López y Fonsi Nieto. El pasado día de Reyes, el tenista y su esposa, Sangra Gago, regresaban a casa después de dar la bienvenida a su primer hijo: un niño al que han llamado Darío. El DJ, por su parte, tuvo a su primer hijo en común con Marta Castro el pasado mes de noviembre. Se trata del segundo hijo para el expiloto, que es padre de un niño con Alba, y para quien este bebé les «ha dado la vida».

De momento, Alba Carrillo no ha detallado si se animará a dar el paso de ser mamá. Está a gusto con Santi Burgoa, pero aún no piensa en dar un paso más, como dar el ‘sí, quiero’. «No sé si acabará en boda o no. La maternidad para mí ha sido algo muy bonito que me gustaría repetir, pero lo que es la boda no es algo que me haga especial ilusión», reconoció recientemente. «Con Santi estoy muy bien. Estamos felices. Me ha dado la estabilidad que yo necesitaba, sin grandes expresiones al exterior. Me ha enseñado a vivir el amor de una forma más personal y la verdad estoy muy muy feliz«.