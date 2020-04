7 Su relación con Kiko Matamoros

A pesar de la mala relación que tenían y de los innumerables enfrentamientos que han protagonizado, ambos colaboradores han llegado a un punto de entendimiento y su relación delante de las cámaras es cordial. «No le hago la pelota a Matamoros, él me felicitó en maquillaje por el concurso que había hecho. Trabajo con él porque tengo que sacar a mi hijo adelante. No significa que le haga la pelota a nadie,si me dice una cosa que no me gusta se lo diré», respondía Alba.