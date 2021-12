«Cuidadito familia Carrillo Pariente. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto», era la advertencia que lanzaba Jorge Javier Vázquez a Alba Carrillo el pasado jueves durante la final de ‘Secret Story’ después de expulsar a Lucía Pariente del plató. Unas horas más tardes, la colaboradora de televisión utilizaba sus redes sociales para contestar al presentador y no dudaba en tacharle de machista.

Siguiendo el «consejo» de Jorge Javier Vázquez de tener cuidado con el twitter, Alba Carrillo hacía uso de su cuenta de Instagram para contestar al presentador a modo de indirecta. «Feliz Navidad a todos. Y un deseo. Nunca os hagáis tan ínfimos de un espíritu que os defina en la frase ‘era tan pobre que no tenía más que dinero'», escribía la modelo.

De la misma forma, para hacer referencia al tenso encontronazo que protagonizaron el de Badalona y su madre, Lucía Pariente, Alba Carrillo compartía una publicación de Raquel Salazar en el que se podía ver el vídeo del momento y expresaba: «¿Siempre mujeres? Señoras, hay que estar calladitas y dejarse humillar. Ya vendrá luego una docuserie que hable de violencia machista y limpiará todo mal«. Un auténtico ataque no solo al presentador, sino también al grupo de comunicación de Paolo Vasile.

Sin embargo, lejos de acabar aquí con su contestación, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha continuado lanzando reflexiones destacando el papel de los «librepensadores». «Cuando uno aprende a pensar desde pequeño, se informa y lee, se convierte en un librepensador y no podemos guardar un cerebro libre en una jaula, ni obligarlo a no pensar y a expresarse libremente», escribía en sus redes sociales. También, al 2022, Alba Carrillo pide libertad para todos: «La de verdad. Que no haya peajes, como canta el gran Sabina en ‘Noche de bodas’. ‘Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena», sentenciaba la hija de Lucía Pariente.

La seria advertencia de Jorge Javier Vázquez a Alba Carrillo

El pasado jueves, la gran gala final de ‘Secret Story’, que terminó con la victoria de Luca Onestini, quedó empañada por el tenso encontronazo que vivieron Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente. Un momento de lo más desagradable que comenzaba poco después de que la madre de Alba Carrillo volviera a manifestar que tanto el italiano como Cristina Porta se comunicaban a través de un bolígrafo que la periodista había conseguido del exterior.

Ante esto, el presentador no dudó en acusar a la concursante de ser una «mentirosa». «Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. Cuidado porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Y aquí ya de jueguitos ninguno, a mí ni me nombres. Jamás. Ni utilices juego sucio contra este programa, mintiendo, sembrando dudas… ¿De acuerdo? Cuidadito Alba, cuidadito», decía el presentador de ‘Sálvame’ mirando directamente a cámara y con el semblante serio. Unas palabras que los usuarios de las redes sociales no dudaron en criticar y que ha vuelto a traer a la actualizar los rifirrafes que mantuvo Vázquez con Raquel Salazar, Olvido Hormigos o Paloma García-Pelayo.