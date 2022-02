Alba Carrillo ha reaparecido en el plató de ‘Ya es mediodía’ después de que sea una de las protagonistas del nuevo número de SEMANA. La colaboradora de televisión ha sido preguntada por las imágenes en las que se ve que ha tenido una cita de lo más romántica con Santi Burgoa, con el que estuvo saliendo un tiempo. La expareja no dudó en quedar para celebrar el cumpleaños del periodista, pero fue solo una cita para dos.

Ahora la modelo habla y explica qué ha ocurrido: «No sé qué va a pasar con mi vida. No hay nada cerrado, yo ahora mismo estoy soltera, pero no te puedo decir qué va a pasar con mi vida. Yo me dejo querer. Estoy en un momento vital que estoy esperando que la vida me sorprenda. No estoy cerrada a una reconciliación, pero tampoco está la reconciliación hecha. Yo no sé qué va a pasar», ha empezado diciendo con una sonrisa en el rostro.

La pareja tiene una relación increíble a pesar de que rompieron el pasado mes de septiembre: «Yo lo quiero mucho, he seguido quedando con él. Él ha venido a mi casa, con mi hijo, pero es verdad que tenemos unos problemas estructurales, porque yo quiero ser mamá. Ese tipo de cosas, entonces todo pasa por ciertos asuntos. Es un tío guapísimo, para mí lo tiene todo. Es un cañón, es súper profesional, sabe escribir perfectamente… Es que mis relaciones navideños me escribían ‘qué bien hueles’ sin h. ¿Sabes lo que te digo? Le quería dar un pequeño zasca, que no lo va a entender, también te digo», dice riéndose.

Alba Carrillo asegura que se está «dejando querer»

La modelo es conocedora de la buena sintonía que hay entre ellos no está cerrada a una reconciliación, tal y como ella misma comenta, pero asegura que hay un tema del que tienen opiniones diferentes. Y es que Alba Carrillo tiene el deseo de volver a ser madre, y sabe que el periodista no tiene entre sus planes ser padre. Este es el problema que encuentra la colaboradora de televisión para darle una segunda oportunidad a Santi Burgoa. Aún así, siguen quedando porque siguen manteniendo una relación estupenda. Tanto es así que no solo quedan cuando tienen tiempo libre, sino que Alba lo ha felicitado públicamente por su cumpleaños recientemente.

Alba Carrillo y Santi Burgoa estuvieron juntos más de dos años y tras su ruptura ambos se esforzaron por mantener su amistad. Ellos siempre han insistido en que se quieren y se respetan, sin embargo, SEMANA ahora publica unas imágenes exclusivas que podrían desvelar que ya no solo son amigos.

Alba Carrillo y Santi Burgoa, cita para dos: ¿segunda oportunidad?

Si bien ellos no han dado pistas en sus redes sociales de su encuentro, esta revista posee todas las fotos de su cita en Madrid, las cuales ven la luz a partir de este miércoles. Justo días después de que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ felicitara públicamente a su ex, Santi y Alba han quedado y han protagonizado una velada repleta de complicidad.

