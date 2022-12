El culebrón en el que se ha convertido la aventura de Alba Carrillo y Jorge Pérez y parece no tener límites. Desde que se destaparan las imágenes de ambos colaboradores besándose en la fiesta de Unicorn, cada día de conocen nuevos detalles sobre su encuentro. Y aunque el guardia civil ha insistido una y otra vez en que entre ellos solo hubo un beso, ella ha confirmado que ha tenido relaciones íntimas con su colega y que «la tensión sexual se ha resuelto». Su noche de pasión, según ha desvelado la exmodelo, tuvo lugar en el chalet que Marta López tiene en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Al parecer, fue en el sofá de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ donde dieron rienda suelta a la pasión. Para demostrar que es cierto que hubo sexo, tanto Marta como Alba están dispuestas a entregar a ‘Sálvame’ la funda del canapé. Suena surrealista, pero es cierto.

Ha sido Marta, la propietaria del sofá y su correspondiente funda, la que ha accedido a dar esta pieza de su casa al programa: «Es blanco, lo tengo puesto con una funda». Antes le ha pedido permiso a Alba, quien no ha puesto impedimento en dejar que el equipo del espacio compruebe el tejido buscando algún rastro post coital. De este modo tendrán con ellos la ansiada ‘prueba del delito’… «No van a encontrar nada en esa funda», ha asegurado entre risas la madrileña. «Es de Marta, pero que te regalen otra».

Alba Carrillo, sobre su noche con Jorge Pérez: «Me fui súper contenta»

«Haced lo que os dé la gana, pero parece todo bien», ha respondido la ex de Feliciano López. Poco le importa lo que ‘Sálvame’ haga con la funda del sofá una vez que la tengan en su poder. Como si la someten a la prueba del carbono 14. Ella está segura de que ha contado «la verdad» y no tiene nada que demostrar. Tampoco nada que ocultar… como ha hecho hasta ahora. Alba Carrillo está enfadada con Jorge Pérez por la manera en la que ha gestionado la situación. Cree que ha mentido y la ha dejado en mal lugar. Asimismo, ha salido en defensa de Marta López, a la que agradece su apoyo: «Yo confío en ti y quiero agradecerte todo. Tienes todo mi apoyo». También ha soltado una nueva perla sobre su encuentro con Jorge en el sofá de Marta: «Yo me fui a mi casa súper contenta».

«Salimos de la discoteca Marta y yo, eso se estaba yendo de las manos y no era bueno para ninguno de los dos. Me voy de allí y le llamo desde el taxi, me pregunta que dónde estoy y va a casa de Marta. No me dijo para qué. Le pedí a Marta que me dejara una sudadera, con la mantita. Él se sentó en el sofá y Marta nos dijo que no quería líos, que siempre acababa en medio. Nos quedó claro y Marta se fue a sus aposentos«. Es lo que ha relatado Alba de su cita con Jorge. Según ella, salieron de allí juntos a su casa: «Me fui a casa con él y ya era de día. Fuimos en su coche. Hubo un beso, alguno más de uno».

Alba Carrillo no solo ha contado nuevos detalles de su relación con Jorge Pérez. También ha vuelto a hablar del idilio que mantuvo hace un año con Canales Rivera: «Nos volvimos a liar estando con su novia. Te desmonto con la de Toledo, lo que nos has contado de la mujer que tanto amas…de mí no hablas». A estas palabras, el diestro ha respondido de manera contundente: «En ningún momento le he sido infiel a mi pareja con Alba Carrillo. La segunda vez que estoy con ella estamos cenando en casa de unos amigos y aún no he vuelto a pedir el perdón de mi pareja actual. Yo no le he sido infiel a mi pareja, para nada». El gaditano ha salido en defensa de Jorge Pérez, dejando claro que «no ha matado a nadie» y que ante el escándalo lo único que tiene que hacer es «sentarse» y contar las cosas.