Este sábado, 26 de noviembre, ‘Fiesta’ hacía público que habían pillado a Jorge Pérez y Alba Carrillo teniendo una actitud más que cariñosa. Un «tonteo» que había tenido lugar en la fiesta de Navidad de ‘Unicorn’, la productora del programa, y que había resquebrajado los cimientos del matrimonio del ganador de ‘Supervivientes‘. A raíz de todos los comentarios que se han vertido al respecto, la colaboradora de televisión se ha visto desbordada y ha tomado una drástica decisión.

Al hacerse público que Alba Carrillo y Jorge Pérez fueron pillados en actitud más que cariñosa durante una fiesta, son muchos los que han ido corriendo a sus respectivas redes sociales a criticar lo ocurrido. Cansada de las faltas de respeto y de las críticas que ha recibido, la colaboradora de televisión se ha visto desbordada y ha tomado la decisión de desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram. Esto lo ha hecho unos minutos después de que sus publicaciones se vieran inundadas de comentarios en los que le pedían explicaciones de lo ocurrido. No obstante, muchos de sus seguidores salían a defenderla y a dejar claro que era una mujer libre.

A la espera de que Alba Carrillo reaparezca en público esta tarde para acudir a su puesto de trabajo, lo cierto es que este sábado Marisa Martín-Blázquez dejó caer que esta podría estar molesta con algunos de los comentarios que habría hecho Jorge Pérez. «Cuando él ha dicho que, en su defensa, él se apartaba, yo le he dicho que si te quisieras apartar te hubieras ido, culpabilizando entre comillas a Alba… Luego ha rectificado rápidamente. Pero a mí, personalmente por lo que conozco a Alba y por el mensaje que he tenido con ella creo que eso no le ha sentado demasiado bien», explicaba la periodista.

Echando un vistazo por las redes sociales, Jorge Pérez también está recibiendo un sinfín de comentarios en los que critican la deslealtad a su mujer. Al igual que esta, Alicia, quien en su última publicación en Instagram también ha desactivado los comentarios puesto que muchos le pedían que se separase del ganador de ‘Supervivientes’. «Jorge te ama, a pesar de su ida de pinza», «No dejes que una pequeña grieta del momento rompa lo que Dios ha permitido. Es momento de luchar y levantar tu casa eres un ejemplo de mujer madre», «Haz caso a tu corazón y sé feliz con tu marido», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Jorge Pérez se derrumba y se va corriendo a estar al lado de su mujer

Durante la tarde del sábado, Jorge Pérez reconocía que había traspasado todas las líneas con Alba Carrillo y confesaba que le había dado explicaciones a su mujer. «Este juego lo tenía que haber parado, se me fue de las manos. Mi mujer está decepcionada y no es para menos porque para mí, mi mujer es una referente. Me he equivocado y lo tengo que asumir, pero es duro. No he sabido estar a la altura«, decía entre lágrimas. Además, también insistía en que siempre había tenido una relación muy especial con la colaboradora de televisión y destacaba la gran complicidad que había habido entre ambos. Solo el tiempo dirá qué ocurre con esta historia y cuál es la versión de los hechos de la modelo. Por el momento, Marta López ha sido la que ha reconocido que lo mejor que hizo en la fiesta fue coger a su amiga y llevársela a su casa.