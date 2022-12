Es época de cenas de Navidad, pero pocas han dado que hablar tanto como la de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Su continúo tonteo durante la fiesta y todo lo sucedido después entre ellos ha copado horas de televisión en Telecinco, siendo muchos los programas que han cubierto la noticia. Sin embargo, su polideluxe dejó al descubierto algunos detalles que le han costado un aluvión de críticas por parte de compañeros de la cadena, comentarios que a Alba no le han sentado nada bien. Tanto que ha cargado directamente contra la productora que organizó la fiesta -Unicorn-y por ende contra Ana Rosa Quintana, su presidenta. Cabe recordar que la presentadora se ha mostrado descontenta porque se emitieran las polémicas imágenes de Jorge Pérez y Alba Carrillo en la pequeña pantalla, una indignación que ha mostrado públicamente desde el pasado 28 de noviembre en reiteradas ocasiones.

«El cinismo y la hipocresía traspasa todo límite. Y para colmo a parte de chismosos, cuentan las cosas mal. ¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ello semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o poco? ¿Quién permite que hable gente que ni estaba?», ha dicho la maniquí. De este modo, Alba apunta directamente a Ana Rosa Quintana, dando a entender que, según su versión, fue ella quien autorizó tanto la emisión de las imágenes en sus programas como la cobertura de la noticia en los mismos. Por ello, no entiende que se la critique y se ponga en tela de juicio su actitud, algo que le ha llevado a mostrar su mayúsculo enfado sin miedo al qué dirán.

A pesar de ser colaboradora de Unicorn (al menos hasta ahora), Alba Carrillo este fin de semana se convirtió en el peso pesado tanto de ‘Mediafest’ como de El Deluxe’, programas que produce ‘La Fábrica de la Tele’, lo cual podría dejarle fuera de la ecuación para Unicorn. Gracias a su intervención en el polideluxe como con su actuación en el festival de música de Telecinco han visto cómo sus datos han mejorado de forma considerable, un dato que por supuesto no ha pasado desapercibido para las altas esferas. Y es que su entrevista disparó los datos hasta tal punto que consiguió uno de los mejores datos de la temporada del Deluxe, de hecho, firmó un 14%.

No solo Ana Rosa Quintana se ha mostrado molesta con que salga a la luz algo sucedido en una fiesta que ella creía privada. También otros como Joaquín Prat han criticado a Alba Carrillo por haber revelado algunos detalles íntimos sobre Jorge Pérez, detalles que ellos consideran completamente innecesarios. Aunque son compañeros en ‘Ya es mediodía’, eso no quita para que el comunicador haya evidenciado su decepción con Alba. «Que en pleno 2022 estemos hablando del tamaño del pene de un señor en televisión, es algo que de verdad, me produce escalofríos… No tiene ningún tipo de relevancia», ha dicho esta semana, palabras que han sentado muy mal a Alba, una de las protagonistas de esta historia. Ahora la gran pregunta es si el futuro de Alba Carrillo en televisión ha dado un giro y cambiará de productora.