Alba Carrillo desveló que estaba de nuevo soltera a través de una fotografía en Instagram. Ahora, anuncia medidas legales ante las faltas de respeto

Alba Carrillo está pasando por una época personal muy convulsa. Tras varios días de rumores sobre una posible ruptura entre ella y Santi Burgoa, la colaboradora de televisión las despejó todas este fin de semana. Lo hizo compartiendo una fotografía durante la boda de una amiga anunciando que estaba de nuevo soltera. Una sorprendente noticia que no pilló a todos por sorpresa debido a que durante los días anteriores mucho se hablaba de una crisis entre la pareja. Ahora, y tras estrenar soltería, quiere acallar cualquier rumor que dañe su imagen y la de su expareja y por ello anuncia medidas legales.

Alba Carrillo no va a permitir que se digan mentiras sobre su vida

Ha sido de nuevo a través de un Story de Instagram donde ha querido revelar que está dispuesta a todo para que no se manche su nombre. Los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la maniquí con un compañero de la cadena han hecho que Alba estalle. «Todas las faltas de respeto basadas en mentiras, serán reportadas y tomaré las acciones legales pertinentes para protegerme«, comienza diciendo. Está claro que la colaboradora de televisión no va a permitir que, ahora que está pasando por su mejor momento profesional, su nombre se manche. Y es que a pesar de haber sido el foco de algunas polémicas en años anteriores, ahora prefiere mantenerse al margen y estar centrada en sus estudios y sus diferentes colaboraciones en programas de Mediaset.

«Esto es una red social, no la Santa Inquisición. Y no admitiré que se digan mentiras con impunidad del «anonimato«», ha sentenciado en su publicación dejando claro que está dispuesta a todo. A Alba Carrillo no le va a temblar el pulso en el caso de que tenga que acudir a los juzgados para poner demandas a todos aquellos que difamen o digan mentiras sobre su vida. Con estas palabras se referirá sobre todo a aquellos que insinúan que el motivo de la ruptura no es otro que una posible infidelidad por parte de la colaboradora de televisión con un compañero de Mediaset.

Santi Burgoa reaparece ante los medios de comunicación

A pesar de que el periodista siempre se ha mostrado muy discreto con su relación con Alba Carrillo, en esta ocasión no ha querido hacerle un feo a los medios de comunicación que se encontraban esperándole. Santi Burgoa ha atendido a las preguntas de los periodistas con respeto y educación, pero sin querer dar muchos detalles sobre en qué punto se encuentra él y cómo está tras su ruptura con Alba. Vea el vídeo en el que se le pregunta al exnovio de Alba Carrillo cómo afronta esta nueva etapa, si él también se considera soltero como hace ya la exmodelo y si es cierto que el final de su romance haya venido por la presunta aparición de una tercera persona. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press