Aitana revela la frecuencia de sus relaciones sexuales con Sebastián Yatra en 'La Resistencia'

Aitana ha visitado 'La Resistencia' en varias ocasiones, aunque puede ser que esta sea la primera desde que está con Sebastián Yatra. Quizás por ello las clásicas preguntas del programa despiertan todavía más interés, pero ¿cuál fue su respuesta al hablar de la frecuencia de sus relaciones sexuales el último mes? Justo después de preguntarle cuánto dinero tenía en el banco, David Broncano lanzó la segunda cuestión, la cual desató las risas del público. Un polémico interrogante que se plantea a cada invitado y que siempre copa titulares debido a sus respuestas, pues pocas dejan indiferente a nadie. Esta vez no iba a ser menos, prueba de ello, la manera en la que Broncano planteó la polémica duda: "Soy el emisario de los deseos de España".

Si bien primero Aitana confesó que tenía menos dinero en el banco "porque se había comprado otra casa", después llegó la bomba. "Me he comprado otra casa, así que no tengo tanto dinero como la gente cree. Hace dos semanas me saqué el carnet de conducir, pero no me he comprado coche", explicó. Intentó echar balones fuera asegurando que era imagen de una marca de coches y que le habían prestado dos, evitando así llegar a la cuestión que tanto se estaba comentando en redes sociales. Eso sí, no pudo sortear la cuestión, pues Broncano volvió a insistir una vez más.

"¿Relaciones sexuales en el último mes? Sabes que es una pregunta que se hace a todo el mundo", volvió a repetir el presentador. Sin nombrar al colombiano, se echó a reír y respondió sin tapujos a la gran pregunta. "Relaciones sexuales no tantas, justo este último mes no. No he visto a...¿qué te cuento? A ver qué te digo si luego va a salir en las revistas del corazón", respondió ella. "Es que claro este mes he estado más tranquila. Por lo general me gusta bastante. Es una cosa magnífica, maravillosa, a mí me encanta. Estoy muy contenta", comentó. De este modo, dejó ver que para ella nada relacionado con el sexo es tabú, aunque todavía no quiera poner nombre a lo que le une con Sebastián Yatra, con quien SEMANA le ha pillado en varias ocasiones.

Aitana ahora se encuentra de promoción, pues acaba de estrenar 'Las babys', por la cual ha grabado un videoclip inspirado en los años 90 que ya se ha convertido en viral.