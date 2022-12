Hoy nos ha sorprendido una noticia que afecta a una de las parejas que parecían más sólidas del mundo del espectáculo: Aitana y Miguel Bernardeau han roto después de cuatro años de relación. La ruptura se produce justo cuando acaban de estrenar una serie juntos: ‘La Última’. Este miércoles, la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’ ha reaparecido en un acto público. Muy amable, ha atendido a la prensa, tranquilizando a todos. «Estoy muy bien, no os preocupéis». También ha pedido a los medios que no se congreguen a las puertas de su casa, porque «está empezando a venir mucha gente y yo estoy sola» y «lo paso muy mal, tengo mucho miedo». El revuelo mediático que ha provocado la ruptura ha sido tan enorme que necesita «calmar las aguas». No se pierda el vídeo para escuchar sus palabras.

Vídeo: Europa Press

La cantante y el actor han tomado la decisión de tomar caminos separados a pesar de que formaban una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Vivían juntos desde 2021 en la casa que la artista tiene en Madrid, pero él ha recogido sus cosas y ha regresado a la casa de sus padres. Hace apenas unas horas, la artista fue grabada mientras accedía a su domicilio en la capital, pero no ha hecho declaraciones. Han sido las primeras imágenes que se graban de ella en esta nueva etapa en solitario. Poco antes de que Aitana fuera vista regresando a su casa, -en el que ya no está su ex-, Miguel Bernardeau ha sido fotografiado llegando a casa de sus padres con algunas bolsas. Esto ha hecho saltar las alarmas sobre una crisis entre ellos. Sin embargo, la catalana se ha negado a confirmar o desmentir nada: «Yo nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto».

Miguel Bernardeau y Aitana rompen tras cuatro años de feliz noviazgo

Aitana y Miguel Bernardeau se separan en un momento clave de sus carrejas, después de semanas de duro trabajo. Ambos han promocionado juntos en distintos medios de comunicación de nuestro país para promocionar el estreno de la serie que han protagonizado en Disney+, ‘La última’. Pero ahora han vuelto al foco mediático por otra razón. Y es que han roto su relación después de cuatro años juntos.

Vídeo: Europa Press

Cabe destacar que la casa de Aitana está muy cerca de la residencia en la que viven los padres de Miguel: Ana Duato y el productor Miguel Ángel Bernardeau. A partir de ahora, Aitana seguirá siendo vecina de sus exsuegros. Incluso puede que se encuentre de vez en cuando con su hasta ahora pareja, que se ha mudado ya al hogar en el que vivía de soltero.

«Respecto a mi vida personal, sabéis que no comento nada», dice Aitana

Ahora, a la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ le toca afrontar una etapa en solitario. «Estoy en plenos ensayos para mi concierto en el Wizink Center», dice. «Cuando hacéis fotos a mi casa, entiendo que es consecuencia de mi trabajo, pero lo estoy pasando muy mal respecto a eso. Necesito vuestra ayuda. No me grabéis en casa, lo suplico, por favor… Respecto a mi vida personal, sabéis que no comento nada. No me persigáis por las calles, por favor. No voy a decir nada, lo siento un montón».