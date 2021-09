«Para mí reamente es una mierda. No quiero que nadie piense que no soy responsable», ha asegurado la joven completamente rota.

Entre lágrimas, así ha anunciado Aitana Ocaña la cancelación de su concierto en Sanlúcar de Barrameda. La cantante ha explicado que su voz continúa dañada tras una laringitis que sufrió a principios de este mismo mes de septiembre de la que aún no se ha recuperado al completo. «Me sabe fatal hacer esto porque soy consciente que hay gente que está muchísimo peor», ha afirmado muy afectada a través de su cuenta de Instagram.

Ha preferido explicar con detalle cómo se siente en un largo vídeo en el que ha indicado que no puede forzar su voz porque podría empeorar si situación. «El problema fue que se me inflamaron las cuerdas vocales y tuve que cancelar conciertos y aplazar otros». Sin embargo, este sábado reaparecía ante su público en Sevilla tras tres semanas de ausencia. «Tenía muchísimas ganas de volver. De hecho mi médico y foniatra, todos me dijeron que no estaba capacitada para volver. Aún así me sentía bien y quise hacer el concierto de Sevilla».

La cantante ha definido esta reaparición como un auténtico «subidón» porque deseaba reencontrase con su público. Añadía que cuando terminó no podía casi ni hablar. Llamó entonces a su ‘vocal coach’ quien le dijo que si descansaba quizás recuperaría la voz. Finalmente, no ha podido ser. «Hasta el último momento he luchado para que así fuese, pero hoy me he levantado casi sin voz. No puedo hacer ni tan siquiera la escala. Tengo que cancelar el concierto de hoy en Cádiz, me sabe fatal hacer esto porque soy consciente de que hay gente que está muchísimo peor. Solo es una laringitis, pero por desgracia tengo que cancelar algunos conciertos».

«No puedo forzar la situación»

Completamente rota, se dirigía así a sus fans: «Para mí reamente es una mierda. No quiero que nadie piense que no soy responsable porque todos los días caliento la voz y estoy atenta a tener buena voz y a cuidarla. También a ser responsable con mi trabajo que al final es lo que, obviamente, me hace feliz. Pero no puedo forzar la situación ni puedo hacer que empeore. Estoy aquí en Sanlúcar, he venido para intentarlo hasta el último momento, pero es imposible».

Se ha despedido prometiendo que volverá a trabajar con los expertos y que espera que esta dolencia no se demore mucho en el tiempo y pronto pueda estar al cien por cien. «Esto me está dejando así sin voz. Tengo que mejorar a nivel vocal para poder volver al escenario, espero que no sea dentro de mucho tiempo». Añadía que lucha «hasta el final siempre para poder dar los conciertos, pero en temas de salud ya no está en mi mano… lo siento de todo corazón».

Este último ‘post’ ha generado un sinfín de reacciones, entre ellas, muchos rostros conocidos que le han querido mandar unas palabras de ánimo. «Mi amor vas a estar bien muy pronto! Estás siendo super responsable, ánimo mi niña», le decía Lola Índigo. Mientras que Luis Fonsi señalaba: «Fuerza amiga, que te mejores pronto». Por su parte, Noelia Galera comentaba: «Cariño mío, cuídate mucho, descansa. Besos de cura sana» y Agoney añadía: «Trabajas con tu voz, un instrumento que cambia según el estado de ánimo, ambiente y un millón de cosas. Un instrumento que no se puede reemplazar y es lo que lo hace precioso y único. Descansa mucho y no te fustigues».